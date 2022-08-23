面板雙虎瘦身 友達、群創減資後每股淨值回升至29元以上

面板雙虎友達 (2409-TW)、群創 (3481-TW) 今年相繼規畫辦理現金減資，分別減資 20%、9.5%，為龐大股本進行瘦身，今 (23) 日也雙雙公告完成實收資本額變更登記，隨著資本額下降，雙虎每股淨值也有所提升，依第二季財報推算，友達、群創每股淨值皆提升至 29.17 元。

友達在今年 3 月底宣布減資 2 成，減資金額達約 192.48 億元，減資後股本將降至 769.93 億元，友達說，過去面板業因應快速成長需求，須不斷透過資本增加擴大規模，但隨著產業進入高原期，若可透過更精簡的資本做到相同結果，認為資本可以適度瘦身。

群創認為，減資符合股東期待提升權益報酬率，並進一步進行調整資本結構，因此今年中也決議減資 9.5%，減資金額約 100.31 億元，減資後股本則將降至 955.65 億元。

依據雙虎第二季財報推算，友達減資後每股淨值將從 23.3 元提升至 29.17 元，群創減資後每股淨值也將從 27.33 元提升至 29.17 元，面板雙虎減資股票最後交易日均為今年 9 月 28 日，9 月 29 日至 10 月 7 日停止交易，新股預計 10 月 11 日上市買賣。

不過，觀察面板產業今年再度迎逆風，受終端需求疲軟、品牌庫存調整、面板報價崩跌影響，雙虎第二季均由盈轉虧、稀釋首季獲利，拖累上半年同步轉虧，第三季展望也保守，預期將呈現量減價持穩的看法，代表廠商虧損壓力仍持續擴大。