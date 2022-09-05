〈金控攻ESG〉國泰金低碳投資逾2000億元 國壽2040年前成長40%

五大金控今 (5) 日組成「永續金融先行者聯盟」，國泰金 (2882-TW) 表示，國泰金控是台灣金融業議合行動先驅，且致力於低碳投資，低碳投資已超過新台幣 2000 億元，國泰人壽更設定低碳投資於 2040 年前成長 40% 的目標。

國泰金控、國泰人壽、國泰世華銀行及國泰投信總經理今天共同出席成立大會，宣言為台灣零碳轉型助力。國泰金控表示，公司為亞洲投資人氣候變遷聯盟 (AIGCC) 創始會員，2017 年起參與 Climate Action 100 + 國際倡議，深度議合的四家企業皆已承諾 2050 年前達成淨零碳排。

國泰亦為台灣首家投融資皆承諾積極去煤的金融業，國泰世華銀行於 2021 年確立零煤政策，2027 年第一季底煤炭相關產業鏈授信額度將歸零，獲得非營利組織 350 台灣「台灣銀行煤業政策」評比台灣第一。

國泰金控也致力於低碳投資，截至 2021 年底，低碳投資已達新台幣 2076 億元，國泰人壽設定低碳投資於 2040 年前成長 40% 的目標，2022 年國泰金控承諾營運與金融資產於 2050 年達成淨零碳排，將持續透過投融資、議合等方式邁向淨零。國泰金控總經理李長庚表示，國泰將依聯盟目標，加強對高碳排企業議合，鼓勵議合企業設定 2050 年前淨零碳排的目標。