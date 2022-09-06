〈台股盤前要聞〉鴻海寫最旺8月、大立光營收攀今年新高 今日必看財經新聞

關注台股盤前要聞重點，鴻海 8 月營收達 4489 億元，創歷年同期新高，大立光則以 44.42 億元，寫下今年新高，在蘋果新機上市帶動下，鴻海、大立光 9 月營收可望顯著彈升。以下是今 (6) 日必看重要財經新聞。

鴻海 8 月營收 4489 億元創同期新高

鴻海 (2317-TW) 昨 (5) 日公告 8 月營收 4489.06 億元，月減 5.51%、年增 12.21%；累計前 8 月營收 3.84 兆元，年增 9.21%，單月、累計營收均仍創同期新高。而依照過往趨勢，9 月在 iPhone 新機發表上市出貨帶動下，單月營收將顯著彈升。閱讀全文...



大立光 8 月營收 44.42 億元再創今年新高 9 月可望續揚

大立光 (3008-TW) 昨 (5) 日公布 8 月營收，達 44.42 億元新高，月增 14.32%，年增 10.81%；累計前 8 月營收 281.41 億元，年減 5.37%。由於主要客戶開始針對年度旗艦新機零組件進行拉貨，帶動營收上揚，大立光 9 月營收可望再較 8 月成長。閱讀全文...

擴大投資 台積電日本設計中心增設大阪新據點

據日媒報導，晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW)(TSM-US) 今年將在日本大阪市設立負責研發的日本設計中心 (TSMC Japan Design Center) 第二個研發基地，對此，台積電回應，不是增設研發中心，而是日本設計中心在大阪多設立一個新的辦公室。閱讀全文...

新台幣重貶 1.22 角收 30.71 元 創 3 年新低 央行持續進場調節

新台幣兌美元匯率昨 (5) 日開盤即貶破 30.6 元，儘管台股賣壓不重，但匯市在美元強勢、非美貨幣走貶、外資加速大逃殺等多重因素夾擊下卻難以翻身，終場重貶 1.22 角、收在 30.71 元，創 2019 年 10 月中旬以來、相當於近三年新低，台北外匯經紀公司成交金額 12.28 億美元。閱讀全文...

台灣央行外匯局長蔡烱民表示，央行並未放手讓新台幣貶值，仍持續進場調節中，且比起其他非美貨幣，新台幣看來仍相對平穩。閱讀全文...

8 月我外匯存底連二減 今年外資淨匯出累計已破 1 兆元

台灣央行昨 (5) 日公布我國 8 月底外匯存底為 5454.82 億美元，較上月底續減 23.29 億美元，呈現連 2 減，央行外匯局長蔡烱民提到，外資 8 月加計盈餘匯出後的淨匯出雖略較上月下滑，仍有 80 億美元，累計今年以來外資已淨匯出約 430 億美元，合計已超過新台幣 1 兆元。閱讀全文...

外資 8 月淨匯出創今年次高 今年大逃殺近 6200 億元

金管會昨 (5) 日也公布外資 8 月淨匯出金額，再大舉淨匯出 54.54 億美元 (折合新台幣約為 1675 億元)，不但再創今年單月次高匯出金額，且已連續 3 個月淨匯出，推升今年前 8 月淨匯出金額已達近 6200 億元。閱讀全文...

客戶下修訂單 信驊、譜瑞 - KY 8 月營收探逾半年低點

高價 IC 設計股信驊 (5274-TW)、譜瑞 - KY(4966-TW) 昨 (5) 日同步公告 8 月營收，分別為 4.03 億元、14.79 億元，由於兩家業者均受客戶下修訂單影響，營收均較上月衰退，分別寫下半年、一年半來新低。閱讀全文...



南亞科 8 月營收 34 億元 創 42 個月新低

DRAM 廠南亞科 (2408-TW) 昨 (5) 日公告 8 月營收 34.19 億元，月減 22.23%，年減 58.35%，連五月下滑，失守 40 億元，探近 42 個月低點；前 8 月累計營收 457.93 億元，年減 19%。受 DRAM 市況修正衝擊，今年 6 月以來，南亞科單月營收已接連跌破 60、50、40 億元等整數大關。閱讀全文...

林百里：未來十年科技進步比過去 100 年更快 生技革命有三面向

廣達 (2382-TW) 集團創辦人林百里昨 (5) 日出席行政院生技產業策略諮議委員會 (BTC)，以智慧醫療經營模式創新發表演講，他認為，未來十年科技產業的進步，會比過去 100 年更快，其中，生技革命 (Bio revolution) 是關鍵一項，需從科技應用創新、使用者習慣改變、經營模式創新三面向著手，最難是使用者習慣改變。閱讀全文...

純網銀首家 將來銀行產壽險網路投保雙業務 Q4 上線

純網銀首家！將來銀行昨 (5) 日宣布，獲金管會准許產險、壽險網路投保業務，為台灣首家獲准跨入保險銷售領域的純網銀，將來銀行預計今年第四季於線上開辦保險代理業務。而 LINE Bank 也獲准產險代理和線上投保業務許可，上線時程待內部確認後再行公布。閱讀全文...