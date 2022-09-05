【Pepperstone本周展望】俄羅斯斷氣OPEC減產？三大央行本周輪番登場！

能源價格本周將再次成為市場的焦點，歐洲央行的加息能多大程度緩解通脹並提振歐元？另外澳洲和加拿大央行也將先後公布利率決議。

本周關注

9 月 5 日（周一）：中國 8 月財新服務業 PMI、歐元區 7 月零售銷售、OPEC + 部長級會議、美國市場休市

9 月 6 日（周二）：澳洲聯儲利率決議、美國 8 月 ISM 服務業 PMI

9 月 7 日（周三）：澳洲和歐元區第二季度 GDP、中國 8 月進出口數據、鮑威爾講話、加拿大央行利率決議

9 月 8 日（周四）：日本二季度 GDP、澳洲聯儲主席講話、歐洲央行利率決議、美國初請

9 月 9 日（周五）：中國 8 月 CPI 和 PPI、加拿大 8 月就業報告

股市

美國三大股指連續三周下跌。

最新的非農報告顯示，新增就業崗位 31.5 萬稍好於預期，但前值遭遇下修，並且時薪增速放緩，失業率從 3.5% 升高至 3.7%。美聯儲前期的大幅加息似乎展現出了一定的成效，目前 9 月 75 個基點加息的預期從 75% 降至了 56%。

但俄羅斯無限期斷供歐洲天然的決定還是打擊了市場風險情緒，除了能源股之外，其他板塊周五收盤全部收低。

本周美國市場沒有太多的重磅數據，再加上周一是勞動節假期，未來幾天美股的波動可能會更多的受到能源價格、地緣政治和歐洲加息等外部因素影響。在加息縮表的預期下，股市的總體趨勢還是偏空。

原油與黃金

OPEC + 今天將舉行部長級會議，產量維持不變是主流預期，但減產的可能並沒有完全排除。減產的幅度（若有）將決定油價反彈的高度。

另一個可能形成短期利好的因素是歐美和俄羅斯的互掐。上周五 G7 就為俄羅斯原油設置價格上限達成了一致，本周五的歐盟能源部長會議上將進一步討論具體的上限。作為回應，俄羅斯宣布無限期暫停北溪 1 號管道的供氣。

WTI（SpotCrude）暫時在 86 上方企穩但仍遠低於 200 天均線，OPEC 減產和天然氣斷供或許能幫助油價短暫反彈。反之，若跌破 86 恐將面臨大幅下跌的風險。

由於俄羅斯與歐盟之間劍拔弩張的局勢，黃金在周五出現了一些的避險買盤。當然，美聯儲加息預期降溫也為金價提供了喘息的空間。但連續三周下挫的黃金仍舊處於弱勢格局，關註 1680-1695 的支撐區域，若能回到 1720 上方則警報暫時解除。

外匯

美元指數（USDX）在非農數據公布後波動不大，連續三周上漲後攀升至 20 年新高。本周數據不多，重點聚焦在鮑威爾周三的講話。

歐元上周微跌但本周一低開於 0.9925。部分歐洲國家已經開始采取政府補貼或限價的形式緩解電力價格的飆升，拉閘限電也是可能的選項。能源危機對經濟的沖擊不言而喻，其中德國和意大利的風險敞口最高。

面對紀錄高位的通脹，歐洲央行本周四加息 75 個基點的概率來到了 64%，同時還將公布新的經濟和通脹預測。若此次僅加息 50 個基點，歐元或將大幅下挫。短線則關註匯價能否守住 0.9900 一線。

EURUSD

英鎊單周跌幅近 2% 收於 1.15 下方。特拉斯出任英國新任首相沒有懸念，結果將於本周一公布，她的緊急預算以及內閣成員是接下去的焦點，但很難對英鎊產生什麽實際的幫助。

澳洲聯儲將於周二公布利率決議，預計加息 50 個基點，另外聯儲主席將在周四發表講話，從中可以窺探未來的加息路徑。澳元的一周隱含波動率為 11.9%，暗示本周匯價會有 93 個 pips 的波動（向上或向下）。上周低點 0.6771 是首先需要關註的位置。此外，中國的經濟數據、疫情和人民幣也將對澳元產生影響。

加拿大央行周三預計加息 75 個基點。不過油價和全球經濟前景才是左右商品貨幣的更重要因素。美 / 加上方目標是 7 月高點 1.3223。GBPCAD 的下行趨勢預計還將延續。

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