8月出口上看442億美元 有望再創新高

財政部 7 日將公布 8 月進出口統計，在蘋果新機、高效能運算與車用電子等需求支撐下，預估 8 月出口值上看 442 億美元，將呈現連續 26 個月正成長，有望擠進歷年前三大，甚至改寫新高。

根據財政部先前預估，8 月出口值規模約落在 427 億到 442 億美元，以高推估 442 億美元來看，8 月出口有機會超越今年 3 月的 435 億美元的單月歷史新高紀錄。

高通膨、疫情反覆，加上聯準會強勢升息等利空干擾下，讓全球經濟陷入衰退陰霾，也替出口表現埋下變數，但 7 月出口仍繳出亮眼成績單，單月出口值 433.2 億美元，創歷年單月次高、年增幅 14.2%；累計前 7 月出口值 2899.7 億美元，較去年同期增加 18.4%。

財政部分析，7 月出口暢旺主要科技終端需求持續、旺季效應、出口物價上漲、中國解封恢復生產，進而帶動拉貨動能回升等四大因素有關。

但因目前全球經濟仍受疫情反覆、通膨升溫與地緣政治緊張等三大烏雲籠罩影響，讓產業庫存調整壓力大增，對於後市展望也偏向保守，下半年出口增幅收斂已是無可避免趨勢。

財政部分析，排除外在因素並以季節性因素推估，預估 8 月出口值約將落在 427 億到 442 億美元區間，單月出口仍有望擠進歷年前三大，甚至有望改寫單月新高紀錄，出口年增幅約在 8%~12% 左右。