升息列車還在開 公股銀美元優存年息上看3%

美元優惠存款熱度不減，包括第一銀行、土地銀行、華南銀行等公股銀行都有類似方案，存款年利率最高可達 3% 以上，存款天期從 3 個月期到 1 年期都有，民眾可視資金調度需求，挑選適合自己的優存方案。

美國聯準會 9 月繼續升息機率高，銀行為吸收美元資金，近期陸續推出相關優存方案，針對數位、實體通路推出優利存款，向有美元理財需求的民眾招手。

一銀新推出的美元優存主要有兩種方案可選，包括「幸福久久」9 個月期 2.88% 以及「年年益壽」1 年期 3% 美元優利定存，只要是「iLEO 數位帳戶」存戶透過數位通路，不論新舊資金皆適用，單筆承作金額門檻最低只要 5000 美元即可，也沒有優惠額度上限。

以定存 1 萬美元試算，存款一年就有 300 美元利息可領取，匯率換算後約新台幣 9000 元。

華南銀行的美元優存則鎖定中小企業與個人戶，提供 1 年期年利率 2.88%，只要以新台幣結購或以新資金匯入，即可享 6 個月期年息 2.1%、9 個月期年息 2.5%、1 年期年息 2.88% 的優利定存。

華銀表示，個人戶單筆最低承作金額 1 萬美元，企業戶單筆最低金額 3 萬美元，專案活動期間到 8 月 31 日或額滿即提前截止。

土地銀行的「美元高利定存快閃優惠專案」，則是限定新資金，單筆存滿 5 萬美元以上，可享存期 3 個月年利率 2.80%、6 個月年利率 3.05% 優利。