銀行搶「行」的商機 撒幣祭現金回饋爭取卡友青睞

銀行搶信用卡商機，目標鎖定代步工具找上計程車、高鐵推出促刷優惠，兆豐銀行、永豐銀行各自找上小黃 App、車隊，一銀則推出雙鐵推出高額現金回饋，向卡友招手。

兆豐銀行跟「大都會 178 叫車 APP」合作，提供首次下載 APP 並完成註冊贈送 600 元乘車抵用券，綁定兆豐任一信用卡，支付車資滿 200 元，還可再獲 8 折券的超值優惠。而為拉抬新上市的「宇宙明星 BT21 信用卡」並綁定支付車資，不限金額又可再拿 5 張 8 折券。

舉例來說，兆豐卡友使用大都會「178 叫車」APP 叫車，結算車資為 100 元，不僅可現抵兆豐卡專屬 30 元乘車券，如以 LINE Pay 綁兆豐「宇宙明星 BT21 信用卡」付款，再賺 5% 回饋，等於實際車資只要付 66 元，換算折扣約 66 折，對經常需要搭小黃的人而言相對划算。

之所以大手筆推出促刷活動，原因在於觀察到包括台灣大車隊、UBER、YOXI、LINE TAXI 及大都會車隊等五大叫車 APP，過去一年的刷卡金額年增幅高達 51%，交易筆數年增幅更高達 56%，每筆交易量平均約 200 至 300 元間，明顯的成長力道，吸引銀行搶進。

永豐銀行則與台灣大車隊合作發行聯名卡，將 55688 聯名卡綁定台灣大車隊 APP，搭乘小黃最高可享 15%T Points 回饋；搭車當天持卡進行一般消費，T Point 可從原本的 2% 回饋率再加碼 5%，最高回饋率可達 7%。每 1 點 TPoint 等於 1 元，累積 T Points 可在台灣大車隊 APP 內直接消費抵用。

一銀「Living Green 綠活卡」卡友，今 (2022) 年底前刷卡購買高鐵及臺鐵車票，單筆滿千元以上享 5% 現金回饋，使用電子帳單並以帳戶自扣卡費，每週五刷卡加碼 10% 回饋，即日起首次申辦綠活卡者再享 10% 刷卡金，合計回饋率可達 25%，換算等同訂票 75 折優惠。

此外，在搭高鐵方面，刷一銀綠活卡支付全額票款享 2000 萬元旅遊平安險保障、購買刷卡日起算 4 天內的標準車廂對號座車票，可使用紅利點數折抵票價 15% 優惠、標準車廂每張加價 400 元即升等商務車廂等附加服務，同步祭出現金回饋與旅遊保障。