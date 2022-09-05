〈台幣〉短線承壓難翻身 重貶1.22角收30.71元 創3年新低

新台幣兌美元匯率今 (5) 日開盤即貶破 30.6 元，儘管台股賣壓不重，但匯市在美元強勢、非美貨幣走貶、外資加速大逃殺等多重因素夾擊下卻難以翻身，終場重貶 1.22 角、收在 30.71 元，創 2019 年 10 月中旬以來、相當於近三年新低，台北外匯經紀公司成交金額 12.28 億美元。

外資今天續賣台股 30.7 億元，已連 3 賣，不只連續從台股提款，由於美國聯準會 (Fed) 頻頻釋出鷹派言論，帶動資金持續回流美元，外資上周自台股提款超過 30 億美元，不僅為亞股賣超最重的市場，該金額亦為近 11 周以來最大，且連續賣超周數來到第 5 周。

熱錢持續湧入下，美元指數升破 110，導致亞幣全面重挫，日元兌美元盤中最低貶到 140.59，由於日元是唯一負利率貨幣，市場上已有聲浪預估，今年底前有可能貶向 144 日元。

人民幣也弱勢，中間價已經貶到 6.8998，距離「6.9」字頭已兵臨城下，使在岸人民幣、離岸人民幣齊貶，其中，離岸人民幣一度貶到 6.9543，在岸人民幣最低則貶到 6.943，雙雙創 2020 年 8 月中旬以來最弱。

在上述因素夾擊下，新台幣兌美元匯率近期加速貶值，今日幾乎都在貶值超過一角的狀態震盪，盤中最低一度挫至 30.77 元，已進逼 30.8 元，若央行僅消極防守，則台幣貶向 31 元大關時間可能不遠。