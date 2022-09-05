台灣出口動能減弱 新台幣恐貶破31元大關

新台幣兌美元匯價周一（5 日）盤中重貶逾 1 角，彭博報導，新台幣可能貶破 31 元大關，原因包括出口成長動能減弱、美元再度走強，以及台海局勢緊張。

彭博報導，技術指標顯示，新台幣匯率可能貶向新台幣 31.418 元兌 1 美元。新台幣匯價周一開盤貶破 30.6 元，早盤最低一度貶逾 1 角，貶至 30.692 元，觸及三年低點。

中國經濟趨緩，加上美元漲勢未見消退跡象，促使交易員重新評估對新興市場的多頭押注。仰賴貿易的台灣，正面臨科技業需求降溫，預料將拖累台灣晶片業者。

法國東方匯理銀行（Credit Agricole）資深新興市場策略師 Eddie Cheung 表示：「台幣將持續面臨美元波動、全球貿易減緩、全球科技業景氣已過高峰等逆風。」

渣打銀行（Standard Chartered）全球總經與貨幣策略師 Mayank Mishra 則說，對新台幣而言，股市資金流出可能依然是挑戰。本季來外資撤出台股的資金，超過 60 億美元。

今年來新台幣兌美元匯率重貶近 10%，是表現最糟的亞幣之一。彭博數據顯示，今年來新台幣貶 9.51%，菲律賓披索貶 10.18%，韓元貶 12.8%。

台灣政府周三將公布的貿易數據，可能會進一步帶動新台幣貶值趨勢。經濟學家預估，台灣 8 月出口成長可能放緩至 10.5%，不如 7 月的 14.2%。

台灣 7 月出口訂單意外下滑，原因是中國客戶的需求銳減，而政府官員已警告出口訂單可能會進一步下降。台灣經濟另一個疲態跡象，是上月台灣製造業採購經理人指數（PMI）降至 2020 年 5 月來最低水準。