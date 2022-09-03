〈強勢美元〉兩檔期美元指數ETF淨值雙創新高

近期美元指數在聯準會官員紛紛大彈鷹調，持續衝上 20 年高點，步步進逼 110 整數關卡，期元大美元指數 ETF 研究團隊表示，兩檔期美元指數 ETF 近期淨值雙創新高，美國到年底還有 6 碼的升息空間，美元指數還有甜頭可嚐，該兩檔 ETF 後市依舊看俏。

近期多位聯準會官員於公開場合發表談話，口徑一致皆對準走高的通膨，不論是有無投票權的官員，幾乎清一色對於持續升息有一致的看法，且全數偏向於鷹派，根據 Fed Watch Tool 顯示，9 月份升息 3 碼的機率已突破 70%，至年底總計還有 6 碼的升息空間，基準利率將達到 3.75%~4%，此波升息循環將告一段落。

正因為更為鷹派的態度，加上 9 月份聯準會縮表的規模全速前進，擴大一倍至 950 億美元，市場流動性日益緊縮，致使近期全球股票市場有較大的跌幅，美元指數則在緊縮貨幣政策的環境下強勢表態。

而非美貨幣則相形失色，紛紛低頭，歐元兌美元在 8 月 23 日創下 20 年新低，期元大美元指數 ETF 研究團隊表示，由於美國升息速度在成熟經濟體中居冠，加上歐元區相對疲弱的經濟窘境下，下半年美元指數仍有甜頭可期。

期元大美元指數 ETF 研究團隊指出，聯準會之所以持續釋出鷹派升息的關鍵，除了 40 年高點的通膨外，還有一個論點就是強勁的就業數據，顯示美國經濟仍在擴張狀態。有「小非農」之稱的 ADP 就業報告，新增就業人數為 13.2 萬人，遠低於前月及預期的 27 萬人及 30 萬人。初領失業金人數則連續 3 週下滑，降至 23.2 萬人，優於預期的 24.6 萬人，為近 2 個月新低。

美元居高不下，也讓國內投信所發行的美元指數相關 ETF 強強滾，元大美元指數 ETF(00682U-TW) 及期元大美元指正 2 ETF(00683L-TW) 也在近日淨值雙雙創下成立以來新高。期元大美元指數 ETF 研究團隊表示，預期美元指數將在高檔震盪，建議投資人可留意期美元指數 ETF，掌握緊縮貨幣政策下的商機。