純網銀首家 將來銀行產壽險網路投保雙業務Q4上線

純網銀首家！將來銀行今 (5) 日宣布，獲金管會准許產險、壽險網路投保業務，為台灣首家獲准跨入保險銷售領域的純網銀，將來銀行預計今年第四季於線上開辦保險代理業務。

根據最新統計，今年前 7 月網路投保件數、金額均較去年同期大幅增加，壽險業共 16.13 萬件，年增 1.5 倍；產險業共 257.34 萬件，增幅 53%；前 7 月整體保險業網路投保保費收入 23.27 億元，較去年同期增加 7.41 億元，增幅為 47%。

金管會力推「純網路保險」，但純網保至今尚無消息，將來銀行在三家純網銀中率先拿下網路投保業務，將來銀行表示，疫情後國人對數位金融服務的需求持續攀升，有關第四季將上線的保險代理業務規劃，擬針對國人對產物保險的剛性需求，及國門解封帶來的新趨勢，量身打造最符合國人需求的保險商品。據了解，上線初期將推出車險、旅平險等險種。

將來銀行進一步指出，純網銀沒有實體分行，因此均是以科技方式及管道來推薦使用者需要的產品及服務，將來銀行開辦保險代理業務後，將致力於將需求的主導權回歸給客戶本身，客戶挑選保障時不用過度保險，而是協助客戶「買對不買貴」，並依客戶需求智慧推薦客戶真正需要的保障。值得一提的特色是，將來銀行的網路投保將透過情境式及圖像化的方式進行。

將來銀行總經理許柏林表示，將來銀行今年剛起步，先透過存款、信貸等商品優惠吸引消費者，未來會持續努力推出更多金融商品服務，除預計第四季正式開辦線上投保業務外，未來還將陸續推出外匯、理財等業務。