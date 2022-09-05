〈台股盤前要聞〉NAND價崩模組廠建庫存、8月出口可望創高 今日必看財經新聞

關注台股盤前要聞重點，通膨造成需求下滑，市場庫存堆積，NAND 原廠下半年報價將逼近成本價，模組廠補貨建庫存時機到；在蘋果新機、高效運算與車用電子等需求支撐下，8 月出口值可望上看 442 億美元，有機會改寫新高。以下是今 (5) 日必看重要財經新聞。

NAND 原廠開破盤價求售 模組廠建低價庫存時機到

隨著通膨造成需求下滑，市場庫存堆積，下半年 NAND Flash 市況急轉直下、轉為供過於求，研調機構 TrendForce 預期，第三季 NAND 晶圓合約價跌幅將擴大至 30-35%；模組廠業者認為，在原廠不惜開出破盤價求售下，下半年報價將逼近成本價，「口袋夠深」的模組廠將開始補貨、建立低價庫存。閱讀全文...

8 月出口上看 442 億美元 有望再創新高

財政部 7 日將公布 8 月進出口統計，在蘋果新機、高效能運算與車用電子等需求支撐下，預估 8 月出口值上看 442 億美元，將呈現連續 26 個月正成長，有望擠進歷年前三大，甚至改寫新高。閱讀全文...

金控上半年投資創史上最慘 恐影響明年股息發放能力

上半年股債齊跌，金控公司在國內外投資帳上未實現損失高達 8278 億元，是金控投資史上最慘半年。由於聯準會持續放鷹，資本市場依舊震盪，金控下半年若損失持續擴大，獲利表現恐影響明 (2023) 年配發股息的能力，對最愛金融股的存股族來說值得留意。閱讀全文...

智晶今年營運將優去年 自行車智能眼鏡新品年底前問市

PMOLED 廠智晶 (5245-TW) 近年強化工控、高值利基型產品布局，同時開拓智能蛙鏡、智能自行車眼鏡等新品商機，雖然下半年整體市場動能趨緩放緩，但在轉型布局效益浮現下，全年營運仍將優於去年，至於自行車智能眼鏡新品也將如預期在年底前推出上市。閱讀全文...

日元後市可望轉強 這檔 ETF 規模創新高藏玄機

美元強勢之下，非美貨幣軟趴趴，近期日元兌美元貶破 140，創下 24 年新低，期元大 S&P 日圓正 2ETF 研究團隊表示，期元大 S&P 日圓正 2 ETF(00706L-TW) 規模創下成立以來新高，顯示投資人對日元後市相當樂觀，加上日本可望在下半年或明年轉為貿易順差等利多帶動，日元後市可望轉強。閱讀全文...