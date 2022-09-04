智晶今年營運將優去年 自行車智能眼鏡新品年底前問市

PMOLED 廠智晶 (5245-TW) 近年強化工控、高值利基型產品布局，同時開拓智能蛙鏡、智能自行車眼鏡等新品商機，雖然下半年整體市場動能趨緩放緩，但在轉型布局效益浮現下，全年營運仍將優於去年，至於自行車智能眼鏡新品也將如預期在年底前推出上市。

智晶今年上半年純益 1.11 億元，每股賺 2.6 元，優於去年同期，智晶說，公司過去幾年在消費性穿戴產品需求減弱後，積極轉型，擴大利基產品布局，並開發新技術、新產品，近年效益已逐步發酵，雖然無法完全避開受整體景氣波動影響，但影響程度可望較小。

展望下半年，智晶指出，全球景氣受各國通膨、利率提高，品牌廠在訂單、IC 庫存提升下確實相對保守，依目前市況判斷，下半年整體營運會比預期放緩，不過在近年產品結構優化下，全年營運仍會優於去年，維持一定獲利水準。

智晶近年深化 PMOLED 應用市場，日前也展示自行開發的透明顯示器、觸控顯示器、微型顯示器等新型 OLED 產品，其中，微型顯示器可望搭上元宇宙熱潮，目前導入的智能蛙鏡已推出第二代版本，並計畫在今年推出自行車智能眼鏡產品，進一步搶攻自行車運動 AR 商機。

智晶先前預告最快第三季就會推出自行車智能眼鏡新品，進度方面，智晶透露，第二季其實產品已有小量生產，但初期是提供給自行車選手進行產品試用回饋、建議改善，7、8 月間進一步優化產品，預計年底前會透過募資平台、通路正式發表推出，可望成為明年營運進一步成長的關鍵動能。