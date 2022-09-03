全力衝刺電動化 通用提供別克經銷商買斷要約 不願轉型就退出

通用汽車 (GM-US) 曾在 6 月宣布，旗下別克 (Buick) 品牌將全電動化，該公司周五 (2 日) 證實，對於不想投資別克在 2030 年之前全美全電動化過程的經銷商，通用提供買斷要約 (buyout)。

通用周五向別克經銷商概述買斷要約，這是通用為加速電動車計畫和銷售網路轉型最新行動。

別克全球負責人 Duncan Aldred 表示，別克在美國約有 2000 家經銷商，全體都有接受買斷要約的機會。

他承認並非所有經銷商都想過渡到全電動化，「這取決於他們所處的位置以及過渡期間所需支付的水準。因此，如果經銷商想退出別克品牌，我們將提供他們資金援助。」

公司發言人 Michelle Malcho 周五證實該買斷要約計畫，但拒絕透露預期成本，也不透露接受買斷的經銷商數量。許多別克經銷商同時也販售 GMC 車輛或其他 GM 的美國品牌。

通用 2020 年也向凱迪拉克經銷商提供類似的買斷要約，在 880 家零售商中約有 320 家接受該要約，而不願投資至少 20 萬美元升級為電動車經銷商。

知情人士透露，通用對凱迪拉克經銷商提供約 30 萬美元到超過 100 萬美元不等的買斷要約。Malcho 拒絕透露通用汽車提供別克經銷商多少金額的買斷要約。

別克的電動車計畫是通用汽車 2025 年之前邁向電動車的 300 億美元計畫其中一部分。通用的電動車投資計畫預計全球推出約 30 款新電動車，且允諾 2035 年前車輛全電動化。