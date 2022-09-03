美8月失業率上升 經濟學家為何大讚為好消息？

美國勞工部周五 (2 日) 公布，8 月失業率上升至 3.7，儘管失業率上升恐令人擔憂，尤其在經濟衰退前景壟罩，但勞動力經濟學家卻認為失業率上升反而是「好消息」。

ZipRecruiter 首席經濟學家 Julia Pollak 表示，失業率上升是「這份報告中最好的消息」，原因和支撐失業率上升的勞動力市場動態有關。

8 月失業率為何上升

美國失業率從 7 月的 3.5% 上升 0.2 個百分點——已與 2020 年初持平，且為 1969 年以來的最高水準。

經濟學家表示，8 月失業率上升主要歸因於數十萬人進入勞動力市場。

美政府不將未積極求職的個人納入失業率計算，疫情大流行期間，大眾因各原因離開勞動力市場，包括生病、照顧孩子和其他家庭責任，以及提前退休。

現在則有更多人投入職場，因此有更多人被納入失業統計，這起到推高失業率的作用。

Pollak 指出，8 月約有 78.6 萬人投入職場，人數龐大。「大眾更願意工作，更渴望找到工作，並積極尋找工作。」

勞動參與率 (勞動力人口占美國人口的比例) 增加 0.3 個百分點，達到 62.4%。Pollak 表示，該指標通常每月變動也就 0.1 個百分點，8 月的數據代表相當迅速的增長。

勞動力增加 為何有利企業和 Fed

經濟學家表示，在這種背景下，短期內失業率的上升並不令人擔憂。

就業市場火熱，其特點是穩定的就業增長和充足的職位空缺，這意味著勞工不太可能長期失業。這對於招聘困難的企業來說也是個好消息，因為他們有更多的勞動力可供選擇。

目前美國勞動力參與率仍未完全自疫情大流行時期的下降中恢復過來，但 8 月已與新冠疫情復甦期間最高水準並列。

職業網站 Glassdoor 的首席經濟學家 Daniel Zhao 表示，對於戮力降低通膨的美國聯準會 (Fed) 來說，勞動力越多也是個積極發展：企業可以在需要勞動力時對外招聘，而不用拋出高薪自其他企業挖走勞動力，這有助於抑制通膨。

Zhao 說：「如果失業率繼續上升，就會是個問題，但現在該數據下，我們看到強勁的勞動力增長，這是個非常令人鼓舞的跡象。」

但經濟學家指出，目前每個失業工人面對近兩個空缺職位，因此長期失業的風險很低。