麥當勞澄清：並不會在10月重新推出全日早餐

麥當勞 (MCD-US) 澄清，並不會在下個月恢復備受歡迎的全天早餐。

為全面簡化服務，這家速食巨頭在疫情封鎖初期終止了該服務。過長的菜單會讓顧客有選擇困難、拖累廚房備餐速度並導致得來速車龍更長。許多美國加盟商稱許這項決定，但不少消費者一直在該公司的推特帳戶上詢問何時恢復全天早餐。

一位推特用戶 1 日引爆了這個話題，在推特上發布了一張麥當勞新聞稿的截圖，聲稱將自 10 月 6 日開始提供全天早餐。

但是對於滿福堡愛好者來說這並不是個好消息。麥當勞的一位發言人證實，這張截圖是取自 2015 年的新聞稿，當時麥當勞宣布推出全天候早餐菜單。

前 CEO 伊斯特布魯克 (Steve Easterbrook) 推出全日早餐菜單，作為重振漢堡連鎖店低迷銷售的轉型計劃之一；該公司認為此舉推動了銷售成長。

但全天早餐菜單似乎不太可能回歸。甚至在疫情爆發之前，加盟商就一直要求該公司減少全天早餐項目以加快服務速度。

隨著麥當勞的管理層在疫情封鎖結束後開始尋求重新添加菜單項，CEO 肯普欽斯基 (Chris Kempczinski) 告訴分析師，他的團隊正與加盟商合作，以確保「我們添加的每一項都能重新回到菜單上」。由於對新增所有權條款的看法分歧，現在該公司與加盟商關係處於谷底，恢復全天早餐只會進一步加劇緊張局勢。