福特汽車延後西班牙投資 理由是「對歐前景修正」

福特汽車 (F-US) 周三 (24 日) 表示，將延後其西班牙的生產投資，理由是「對歐前景修正」，但仍承諾其瓦倫西亞廠投資決定不變；該公司於 6 月宣布在此生產電動車 (EV) 的計畫。

這家美國汽車製造商發表聲明表示，在 2025 年 6 月前，它不會要求從西班牙的歐盟疫情救濟基金中拿出一部分來投資於電動車推出，但表示將與地方當局合作，以確定其他潛在的公共資金。到 2030 年實現全面生產電動乘用車。

福特沒有就其修訂後的歐洲前景提供更多細節。該公司本周稍早時表示，將裁減 3000 個全職和合約工作崗位，主要集中在北美和印度。

福特西班牙公司的一位發言人表示，目前其瓦倫西亞廠不會裁員；但該汽車製造商長期以來一直表示，由於電動車組裝所需的工時更少，因此將對其勞力進行一些重組。

UGT 工會和西班牙工業部都淡化了投資延遲一事，並指出這不會影響福特在西班牙生產電動車的計畫。

西班牙工業部發表聲明表示：「西班牙政府繼續承諾支持福特在西班牙當前和未來的投資。」

該部表示，福特已於 5 月申請了西班牙的歐盟疫情救濟基金，並在第一筆臨時撥款中獲得 1.06 億歐元，但在可能生變的最後期限之前於周二 (23 日) 撤回了申請。