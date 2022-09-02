通膨及客戶庫存壓力壟罩 嘉威生活今、明年營收拚持平

嘉威生活 (3557-TW) 因歐美高通膨恐影響市場銷售，已下修今年營收目標至持平去年，總經理吳世偉今 (2) 日指出，受庫存、通膨等多項不利因素影響，客戶庫存堆積，可能拖累明年採購動能，真正的挑戰在明年。

嘉威生活主要產品為塑料餐具，今年 1 月營收達 10.1 億元、創新高後，原預估 2022 年營收將較 2021 年成長，但因通膨及戰爭因素，造成下半年景氣下滑，因此修正全年營收至持平去年水準。

由於嘉威生活前 7 月累計營收達 35.24 億元，年增 23.33%；法人預估，接下來幾月營收可能明顯下滑，但因上半年與客戶協商漲價，效益陸續在下半年發酵，加上新台幣貶值挹注，有助獲利動能提升。

法人看好，下半年嘉威稅後純益可望優於去年同期的 2.04 億元水準，每股純益不會低於 2.54 元。

吳世偉認為，營運真正挑戰在 2023 年，許多產業也看明年景氣會比今年差，不利因素很多，包括庫存及通膨影響，也因客戶今年採購增加，可能影響明年動能，營運挑戰升高，希望努力維持明年營收持平今年。

嘉威生活上半年營收 31.65 億元，毛利率 34.62%，稅後純益 3.27 億元，每股純益 4.08 元。在新台幣貶值有利，及漲價效益發酵下，全年毛利率可望回到 35-40% 水準。