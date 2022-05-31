嘉威今年受惠原物料價格走穩、匯率挹注 業績可望走升

嘉威生活 (3557-TW) 今 (31) 日召開股東會，總經理吳世偉會後指出，2022 年原物料價格趨穩、台幣貶值，對嘉威都是有利因素，但仍須觀察下半年通膨、升息可能的影響，全年營運仍朝優於去年表現目標邁進。

吳世偉指出，今年以來，海運運輸包括運費跟貨櫃都有回穩現象，第一季營運表現優於去年同期，雖然 4 月上海封城，但嘉威主要從深圳出貨，所以並未受到影響，甚至有些客戶擔心產品上架時程，今年季節性商品都出現提早出貨現象。

嘉威前 4 月營收 24.97 億元，年增 33.63％，吳世偉表示，目前接單跟去年沒有太大差別，而原物料趨穩定、美元利率、美國可望降低進口關稅有利提升採購意願等三個因素，對嘉威是正面訊息。同時，去年第三季嘉威毛利率被原物料上漲侵蝕，嘉威針對產品漲價 10-15％，從第四季到今年第一季已經陸續反映，第一季毛利率回升到接近 34％，目前部分原物料價格回落，相較去年第三季高峰差距 30-40％，價格走勢已經有回穩跡象。

嘉威生活 2021 年出貨產品結構上，北美占比 88.91％、歐洲 3.42％、亞洲 7.3％，今年鞏固北美市場外，並增加歐洲及日韓市場的力道，日韓主要以廚具為主，透過當地進口商切入市場；歐洲則採直接銷售業務進行布局，先以餐具為主。

嘉威生活 2022 年第一季營收 20.35 億元，毛利率 33.72%，季增 2.09 個百分點，年減 4.8 個百分點，稅後純益 2.42 億元改寫歷史次高，季增 49.38%，年增 3.72%，每股純益 3.02 元。