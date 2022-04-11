嘉威生活Q1營收突破20億元續創高 出貨未受疫情影響

嘉威生活 (3557-TW) 今 (11) 日公布 3 月營收 4.96 億元，月減 6.21%，年增 29.95％，再創歷期新高，第一季旺季效應顯現，單季營收首次站上 20 億元，達 20.35 億元，季增 21.5％、年增 38％，連兩季創新高。

嘉威生活主管指出，雖然中國大陸疫情又起，但嘉威廣東生產基地未受影響，法人估嘉威生活 2022 年營收、獲利可望優於 2021 年。

嘉威生活出貨旺季落在第一季及第四季，2021 年第四季旺季表現優於過往，創單季新高，今年持續受惠經濟復甦與美系通路客戶積極回補庫存，1 月營收站上 10 億元，創單月新高，2、3 月依舊不俗，寫下同期新高，也使得第一季迎來史上最旺。

由於全球仍受缺艙缺櫃影響，且大型通路客戶著重供應商的供貨穩定度，對嘉威出貨帶來考驗，嘉威主管指出，公司妥善因應客戶訂單進度，克服運輸困難，並反映在第一季的營收上。

嘉威表示，目前全球面臨通膨及疫情兩大衝擊，在通膨問題上，觀察美國 1 月整體零售銷售月增 3.8％、年增 12.96％，顯示消費者雖處通膨的環境中，依然維持相當的消費能力。此外，今年受烏克蘭戰爭影響，原物料價格延續去年的波動，而通膨推升工資成本上漲，對亞洲製造商的毛利形成壓力。由於嘉威在此產業深耕多年，可與客戶洽商轉嫁與調整價格，且今年美國聯準會 Fed 持續升息，強勢美元對收美元的出口商是利多，對毛利率維持多有助益。