嘉威生活去年EPS 7.74元 配6元現金股利

嘉威生活 (3557-TW) 今 (14) 日董事會通過 2021 年財報，全年營收 53.02 億元，創下歷史新高，年增 19.71%，稅後純益 5.83 億元，年減 19.52%，每股純益 7.74 元，董事會決議對去年下半年盈餘，每股配發每股 3 元，加計去年上半年配發 3 元，2021 年全年盈餘每股分配現金股利 6 元。

嘉威生活 2021 年第四季營收 16.75 億元，毛利率 31.63%，季減 0.15 個百個百分點，年減 6.29 個百分點，稅後純益 1.63 億元，季增 3.08 倍，年減 24.88%，單季每股純益為 2.03 元。

嘉威生活 2021 年全年營收 53.01 億元，毛利率 35.32，年減 5.1 個百分點，稅後純益 5.83 億元，年減 19.52%，每股純益 7.74 元。

嘉威生活主管指出，2021 年海運缺艙、缺櫃，造成全球物流大亂，使得主要通路商客戶庫存水位偏低，而疫情趨緩、美國經濟復甦及房市景氣回升，美國消費市場上揚，刺激家居產品的需求增溫，也使得北美零售商積極回補庫存。

展望 2022 年，嘉盛生活今年 1 月營收不但突破 10 億元創新高，2 月營收也來到同期新高，在美國地區需求暢旺、客戶持續回補庫存，以及台幣匯率轉趨有利環境下，法人估今年營收、獲利有望更上層樓。