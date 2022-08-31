Fed鷹浪不止、台海緊張 亞股開盤下挫

亞股周三 (31 日) 盤初下挫，除了受到美國聯準會 (Fed) 可能繼續激進升息影響之外，也正在評估潛在的台海緊張局勢，日、澳、韓、港股均下滑。

美國上市的中概股周二已先下挫，港股期指挫逾 2%。金門防衛指揮部證實，國軍周二下午已向一架侵入領空的中國無人機進行實彈防衛射擊。

根據截稿前資料，香港恆生指數周三開盤一度下跌 1.4%，日經 225 指數早盤跌 0.59%，南韓 Kospi 指數跌 0.57%，澳洲 ASX 200 指數跌 0.37%。

此外，美國周二公布的數據顯示勞動力需求強勁，消費者信心回升，強化 Fed 9 月升息 3 碼 (75 個基點) 的可能性。包括 Fed 第三把交椅、紐約聯準銀總裁威廉斯 (John Williams) 在內的多名官員，周二也重申繼續以升息壓制通膨的決心。

市場對 Fed 放慢升息的押注正在消退，代表今年走勢受阻的股市和債市將面臨更多損失，投資人關注的下一個重要數據，將是美國本周五公布的 8 月非農就業人口。

投資人也觀察歐洲能源危機發展、中國的房市不景氣以及防疫封控措施。中國周三公布，8 月官方統計的製造業採購經理人指數 (PMI) 報 49.4，較 7 月略為回升，但仍低於榮枯分界線 50。