一張表掌握20檔ETF配息概況 債券、股票型殖利率最高2檔達6-7%

債券 ETF 即將進入除息旺季，據 CMONEY 統計，截自 9 月 1 日，總共有 20 檔公告預估每單位配發金額，除息日落在 9 月 19 日至 9 月 20 日不等，配息率最高的債券 ETF 達 6.04%，而股票型最高者為 7.2%，預計再掀起 ETF 存股潮。

目前已公告的整體來看以債券 ETF 為主，總計有 1 檔股票型與 19 檔債券 ETF，以 9 月 1 日收盤價來預估年化配息率來看，債券 ETF 部分以群益中國政金債 (00765B-TW) 配息率達 6.04% 最高，也是唯一一檔有超過 6% 的高配息債券 ETF。股票型則是元大台灣高息低波 (00713-TW) 達 7.2% 最高。

不過以今年來報酬率來看，元大台灣高息低波為 - 5.87%，而群益中國政金債則是正報酬 1.23%。另外以今年來報酬率來看，只有 3 檔保持正報酬，分別是：群益 0-1 年美債 (00859B -TW) 的 9.27%、永豐 1-3 年美公債 (00856B -TW) 的 6.12%、再來就是群益中國政金債的 1.23%；顯示群益中國政金債擁有最高配息與正報酬績效，兼具息利雙收的優勢。

群益投信表示，投資配息 ETF 應該同時注意配息率與正報酬績效，想要穩定現金流的人，可以參考投資債券 ETF。投資債券 ETF 的好處在於享有交易便利、投資組合透明度高且費用率低等優勢，加上又多具有配息機制，同時也可做為建立收益部位的好工具，現行台灣市面上的債券 ETF 除了少數是採取月配息、半年配息和不配息之外，八成左右的債券 ETF 產品都採取季配息模式，因此在資產配置和固定息收需求的考量下，投資人除了可選擇月配息產品外，也能透過配置不同配息時程的債券 ETF 來打造月月領息的投資效果。

群益中國政金債 ETF 基金經理人張菁惠表示，觀察中國下半年開始總體經濟數據疲弱，因此人行採取積極寬鬆貨幣政策因應，考量中國短期經濟壓力大，預期人行將持續有降准或降息等寬鬆貨幣政策空間，因此政策性金融債利率仍有下探空間。

張菁惠進一步指出，而全球金融市場受地緣政治風險影響表現震盪，中國政策金融債不僅具高信評和高債息優勢，其與國際資產的相關性低，受國際資產波動程度相對低，也是一另類避險選擇。另相較美國或英國等國家貨幣政策將緊縮，開始逐步升息，中國仍處於貨幣寬鬆階段，利率波動風險較低，皆有利中國政策性金融債淨值表現。