跟著巴菲特找績優股 全台首檔全球市值品牌ETF募集倒數

股神巴菲特執掌的波克夏海瑟威公司所公告 13F 報告，是許多人投資決策的借鏡參考，從中可觀察到加碼標的多為全球大市值品牌；且據研究機構 Kantar BrandZ 資料預估，2020 年至 2022 年全球前百強品牌仍逆勢突圍。看準此商機，國泰投信今 (24) 日召開記者會宣布，推出全台首檔聚焦市值型、全球品牌 ETF，可以跟著巴菲特投資動向找績優股。

國泰投信總經理張雍川表示，對企業而言，擁有品牌是贏家；對投資人而言，懂得投資品牌是行家。由於國內尚未有完整涵蓋全球大型品牌的 ETF，為滿足投資人需求，國泰投信將於 9/5~9/8 推出「國泰全球品牌 50 ETF」(00916-TW)，是國內唯一聚焦全球市值大牌的 ETF，每股 15 元即可入手。

國泰投信 ETF 研究團隊主管鄭立誠分析，今 (2022) 年以來，全球經濟深受通膨高漲影響，觀察消費行為可發現，在產業中具有定價能力的企業，更能交出亮眼成績單，特別是市場遍布全球的國際級大廠，挾著品牌優勢，即便調漲價格，但買氣依舊，更同步帶動營收、獲利成長。

鄭立誠舉全球最大食品飲料公司雀巢 (Nestle) 為例，今年上半年已調漲產品價格 6.5%，7 月底更上調財測，原因就是調漲產品價格，銷售量未減且反而拉高營收，全年基本獲利率預計可達 17%。蘋果公司更是連年調漲 iPhone 新機價格，但高品牌黏著度讓消費者仍願意掏錢買單，為公司帶來更高營收。

國泰全球品牌 50 ETF 基金經理人李翰林表示，國泰全球品牌 50 ETF 一舉囊括科技龍頭、金融巨擘與精品消費集團，剛好可掌握下半年升息循環、全球消費回溫與節慶銷售旺季利多。其中，具備高品牌價值的好公司在股市多頭時提供助攻，是資金青睞標的，空頭時亦有絕佳體質防禦，可做為長期存股且為資產配置的核心標配。

李翰林補充，00916 追蹤 ICE FactSet 全球品牌 50 指數，成分股橫跨 11 個國家，聚焦五大消費者導向產業，分別是：科技、非循環性消費、金融、循環性消費與消費服務業，布局多元化，不過度押寶單一產業，隨著資金在不同產業輪動，投資組合都有機會抓住利多，並兼具抗跌隨漲的優勢。

觀察全球主要股票指數表現，在 2018 年中美貿易戰、2020 年疫情大流行之際，全球局勢動盪，ICE FactSet 全球品牌 50 指數不僅跌幅較 MSCI 世界指數低，反彈力道上亦相對強勁。

