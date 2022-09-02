〈台股盤中〉震盪下兩樣情 航運族群憔悴、生技股撐多頭人氣

受到美股偏弱來回震盪，台股今 (2) 日持續壓在萬五大關下狹幅整理，早盤跌點 40 點上下，預估成交值約 2100 億元，航運股仍是盤面弱勢族群，生技、IC 設計等買盤積極，資金在個股與族群間快速輪動。

生技族群表現仍相對強勢，和康生一度漲停，科妍漲半根停板，亞諾法、喬山、北極星藥業 - KY 均漲 4% 之上，ABC-KY、晶碩、全宇生技 - KY 也有 3% 上下的漲幅，雙鍵、寶齡富錦、神隆、美時、華廣、材料 - KY 和國光生則有 2% 左右漲勢。

IP 族群今日表現強勢，受惠美中科技戰影響，部分 IP 廠商可望受惠，M31 大漲超過 6%，晶心科漲逾 3.5%，世芯 - KY 漲逾 2.5%，創意漲近 2%。金屬加工族群中，時碩工業和高力均漲逾 3%。

航運族群則相對弱勢，陽明跌超過 3%，長榮、中菲行、萬海、志信、台驊投控和四維航均跌超過 2%，中航、慧洋 - KY、華航、正德、遠雄港和榮運均遭壓在盤下。

另外則是個股表現格局，熱映、安瑞 - KY、宏觀漲停，華城、嘉聯益、台揚、金麗科、華上、儒鴻和佳龍漲半根停板上下，愛地雅、德英、瑞祺電通、盛達、茂順漲 4% 左右。

50 大權值股來看，除了貨櫃三雄連袂走弱，聯發科也跌 2%，中租 - KY 跌逾 1.5%，台泥、台達電、台塑化、日月光投控、國泰金、友達、矽力 *-KY 和台塑均遭壓在盤下。

法人指出，市場仍在消化聯準會鷹派言論，預計 9 月聯準會將擴大縮表，短線盤面難有反彈行情，僅以題材為主，族群輪動持續加速，建議投資人採取短打策略。