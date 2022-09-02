〈台股盤前〉全球仍籠罩諸多利空 美股漲跌互見 短線難脫整理格局

美國經濟指數優預期，但 Fed 鷹聲鶴唳、中國本土疫情再起，再讓全球股市再籠罩諸多利空消息，美國又擬擴大限制高階 AI 晶片供貨給中俄，恐打擊大型科技廠營運，台股昨 (1) 日大跌近 300 點，再度失守所有均線，美股四大指數則漲跌互見，而台指期夜盤開低走高收紅，預期短線大盤將維持修正整理格局。

美股四大指數 1 日收盤漲跌互見，費城半導體大跌 1.92% 或 51.4 點，收在 2625.9 點，其中，個股方面就以受禁令打擊的輝達 (NVDA-US)、超微 (AMD-US) 表現最為疲弱，道瓊指數、標普 500 則以紅盤作收，至於台股 ADR 中，受晶片消息打擊，台積電 ADR (TSM-US) 下跌近 2%，聯電 (UMC-US) 同步走弱，跌幅近 1%。

市場消息方面，輝達、超微相繼傳出遭美國政府要求禁止出口高階 AI 與伺服器晶片至中俄，連帶恐打擊台系供應鏈營運，不過，輝達 1 日表示，美國政府已授權允許輝達在特定期間內，可出口高效運算 GPU，但業界認為，現今主流 CPU、GPU 市場皆採用 x86、Arm 架構，中國若想掌握自主發展的契機，RISC-V 架構將成為中國面對美國圍堵下的一塊突圍浮木。

中國四川成都市政府宣布，自 1 日 18 時起封城，呼籲民眾「非必要不離蓉」，並要求民眾連四天接受核酸檢測，凸顯中國本土疫情再起，由於鴻海 (2317-TW) 在成都也設有廠區，對此，鴻海回應，廠區目前營運正常。

百年大同 (2371-TW) 兩年來迎來第六任總經理，1 日召開臨時董事會通過由副董事長王金來真除兼任大同新任總經理，王金來會後除與外界說明營運規畫外，也針對子公司華映被法院宣告破產後續回應，他說，若一切流程順利進行，年底可望將華映從財報中除列，依第二季底財報推算，屆時大同可認列近 76 億元迴轉利益。

另一方面，勞動部 1 日也召開基本工資審議委員會，拍板決定明 (2023) 年基本工資月薪，由目前的新台幣 25250 元，調升至 26400 元，調幅達 4.5%，時薪則由目前的 168 元調升至 176 元，調幅約 4.8%，但工商界團體則憂心成本進一步提升、導致通膨惡化。