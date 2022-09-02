熱錢撤退大型股賣壓湧 台股跌128點收14673點 周線連二黑

美股周四走勢震盪、漲跌互見，台股今 (2) 日由半導體雙雄、貨櫃三雄領跌，盤面元宇宙概念股重回焦點，生技族群持續火熱，不過，熱錢匯出壓力大，新台幣午盤貶至 30.57 元，大型電子權值股表現續疲，加上午盤後貨櫃三雄停損賣壓出籠，指數跌點擴大至逾百點，終場下跌 128.82 點，收在 14673.04 點，成交值 2311.11 億元，周線連二黑。

櫃買指數開高震盪，終場上漲 0.16 點，收在 196.69 點，成交值 704 億元。上市櫃成交值共 3015.11 億元。

觀察電子權值股表現，半導體雙雄同步走弱，聯發科重挫超過 4%，收 620 元，台積電也下跌 1%，收在 485 元，鴻海則以平盤作收。其他包括日月光投控、台達電、國巨、和碩、友達跌幅都超過 1%，大立光、華碩、聯電則力守盤上。

貨櫃三雄遭賣壓大舉摜殺，隨著外資下調評等與目標價，貨櫃雙雄長榮、陽明同步大跌超過 7%，萬海也挫逾 6%，台驊投控、志信、四維航跌幅都超過 4%。

元宇宙概念股表現火熱，健策狂飆 9%，宏達電大漲 6%，揚明光、創王、驊訊漲幅也都超過 3%，威盛走勢相對震盪，午盤一度衝上近半根停板，不料隨後短線獲利了結賣壓出籠，下殺收跌逾 2%。

生技族群持續發燙，個股輪動演出，寶齡富錦狂飆 8%，景岳、和康生、北極星藥業 - KY、景碩、德英、永日、濟生同步大漲逾半根停板。

網通族群續獲資金青睞，振曜大漲近 8%，系通、建漢、台揚、東訊漲幅都有逾 2%。車用電子概念股橙的強攻漲停，華城、明安大漲超過半根停板，系統電、廣宇、聯傑、明泰漲幅也都超過 3%。

