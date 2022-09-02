盈喜集團「妖法」僅維持一天 周四暴跌95%摔回地面

最新中概「妖股」盈喜集團 (ATXG-US) 的瘋狂漲勢，僅僅維持了一天，在轉板那斯達克上市首日暴漲之後，其股價周四 (1 日) 暴跌 95%，前一個交易日 13,000% 的巨額漲幅幾乎灰飛煙滅。

股價的突然下跌讓該公司市值蒸發了 190 億美元。就在周三，這家公司的市值飆升到 200 多億美元，將標普 500 指數約三分之一的成份股公司拋在身後。

周四的暴跌，也引發了波動造成的停牌潮，股票第二天交易不到 5 分鐘就第一次暫停交易，前一日的停牌次數也超過 20 次。

公開資訊顯示，盈喜集團總部位於深圳，是一家專注於服裝製造、物流服務、物業管理和轉租以及防疫用品的綜合服務提供商。

招股書顯示，盈喜集團在 2021 財年 (截至 3 月 31 日) 雖然仍獲利，不過營收相比前一財年大幅下滑 49%，至 1270 萬美元。相比之下，在標普 500 指數成份股中，市值超過 200 億美元的公司，平均收入為 400 億美元。

在此之前，香港的金融服務公司尚乘數科和智富融資，也曾經暴漲引來注目，尚乘數科的市值還一度超過高盛集團，但漲勢也很快消失。

IG Markets Ltd. 分析師 Hebe Chen 表示，盈喜集團股價背後的推動力，似乎故意復製了尚乘數科和智富融資的故事，他們之間的共性包括都來自傳統行業，財務狀況不那麼出色。

盈喜集團 2016 年經由反向併購的方式登陸美國資本市場，本周登陸那斯達克之前在 OTC 市場交易。