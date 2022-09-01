明年基本工資月薪拍板調至26400元 漲幅4.5%

勞動部今 (1) 日召開基本工資審議委員會，拍板決定明 (2023) 年基本工資月薪，由目前的新台幣 25250 元，調升至 26400 元，調幅達 4.5%，時薪則由目前的 168 元調升至 176 元，調幅 4.8%。

勞動部長許銘春表示，今年雖有疫情及國際情勢等不確定因素，但在台灣經濟成長仍有不錯表現，主計總處預測今年經濟成長 3.76%。

許銘春說，基本工資對弱勢勞工基本生活很重要，今年上半年受國際原物料價格影響，國內物價漲幅較大，如何保障弱勢基層勞工維持基本生活實質購買力是重要課題。

此次基本工資審議委員會拍板明年調幅後，將是總統蔡英文上任以來，連續 7 年調漲基本工資。全案報行政院後，將從明年元旦生效。

近期產業界紛紛相繼對基本工資調幅提出看法，工總認為，近期萬物皆漲、終端需求下滑，工資調整恐導致企業營運壓力增大，工總也對產業進行調查，高達 76% 業者表示僅能接受明年基本工資調幅在 3% 以內，其中 22% 業者更認為不應調漲。

工商協進會理事長吳東亮則建議，基本工資調整可採滾動式檢討方式，不用一次調整到位。

不過，面板大廠友達 (2409-TW) 董事長彭双浪認為，基本工資確實會增加企業費用支出，但台灣轉型要往加值方向走，若一直處在低薪環境將不利價值轉型。

