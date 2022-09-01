〈中經院發布PMI〉8月製造業PMI、未來半年展望 同創逾2年新低

中華經濟研究院今 (1) 日公布 8 月台灣製造業採購經理人指數 (PMI) 指數，較上月續跌 0.6 個百分點至 47.2%，創 2020 年 7 月以來新低；同時，製造業已連 4 個月回報未來六個月展望緊縮，指數續跌 1.8 個百分點至 28.3%，也創 2020 年 5 月以來新低。

中經院院長張傳章表示，通膨壓力造成全球經濟前景不佳，電子業庫存壓力大，而中國清零、限電政策也對台商產生影響，對未來暫無法太樂觀。

中經院說明，8 月 PMI 五項組成指標中，新增訂單和生產緊縮，人力僱用轉為緊縮，供應商交貨時間下降，僅存貨擴張。

其中，代表領先反應景氣動態的新增訂單指數已連 5 個月緊縮，惟指數由 2020 年 6 月以來最快緊縮速度回升 5.0 個百分點至 41.6%；而生產指數也連 2 個月緊縮，指數為 44.4%，較上月微幅攀升 0.6 個百分點。

圖表：中經院提供。

而六大產業中，有五大產業回報 8 月 PMI 緊縮，依緊縮速度排序為交通工具產業 (40.0%)、電力暨機械設備產業 (43.3%)、基礎原物料產業 (44.2%)、電子暨光學產業 (45.7%) 與化學暨生技醫療產業 (47.1%)，僅食品暨紡織產業 (51.9%)PMI 仍呈現擴張。

展望未來半年，六大產業全數回報展望緊縮，依緊縮速度排序為電力暨機械設備產業 (23.1%)、電子暨光學產業 (25.6%)、基礎原物料產業 (29.0%)、化學暨生技醫療產業 (29.4%)、交通工具產業 (36.8%) 和食品暨紡織產業 (44.4%)。