內需動能回溫 7月批發、零售餐飲營業額均創同期新高

經濟部統計處今 (23) 日公布 7 月批發、零售及餐飲營業額統計結果，在內需動能回溫下，三大類別 7 月均寫下歷年同月新高紀錄，其中，批發及餐飲業擺脫去年三級警戒陰霾，年增幅均達雙位數，餐飲業更大增 7 成以上，增幅刷新紀錄，經濟部統計處副處長黃偉傑說，可視為已恢復到 2019 年水準，但疫情、通膨等不確因素都還在。

7 月批發業受全球通膨壓力升高、終端消費動能轉弱，營業額下滑至 1 兆 321 億元，月減 5.3%、年增 2.5%，但仍創下歷年同月新高，其中，食品飲料及菸草批發業、布疋及服飾品批發業因去年同期受疫情衝擊拉貨力道疲弱，基期較低，分別年增 11.9%、26.4%，累計前 7 月批發業營業額達 7 兆 4302 億元，年增 8.8%。

零售業隨著國內疫情趨緩、消費人潮回流，7 月營業額增加至 3559 億元，月增 9%、年增 17.2%，其中百貨公司、便利商店、布疋及服飾品零售業、家用器具及用品零售業、藥品及化粧品零售業年增均達雙位數以上，反映去年同期有三級警戒，比較基期較低所致，累計前 7 月營業額達 2 兆 3995 億元、年增 8.1%。

餐飲業也逐步回到疫情前水準，觀察 7 月營業額達 748 億元，月增 20.7%、年增 75.8%，增幅續創歷年單月最大，其中，餐館業及飲料店業受惠國旅補助、暑期旅遊潮帶動，加上去年同期基期較低，年增幅各達 78.9%、67.2%，外燴及團膳承包業也年增 35.3%，累計前 7 月營業額為 4738 億元、年增 17.3%。

展望 8 月，黃偉傑說，批發業受終端需求疲軟，庫存去化壓力升高，企業拉貨力道保守下，恐抵銷新興科技增幅，估 8 月營業額將與 7 月相當，零售及餐飲業則因國內疫情穩定、國旅補助，加上節日效應帶動下，保持成長。

統計處估 8 月批發業營業額將達 1 兆 182 億元 - 1 兆 492 億元，年增幅落在 - 1.3% 至 1.7%，零售業營業額達 3520-3616 億元，年增幅落在 10.1%-13.1%，餐飲業營業額也達到 758-774 億元，年增幅落在 38.4%-41.4%，維持雙位數成長。