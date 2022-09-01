富邦證2022年投資論壇 三大投資方向出列

富邦證券今 (1) 日表示，將攜手日盛證券於明日共同舉辦 2022 年投資論壇，進入後升息時代，富邦證對經濟重啟表達樂觀看法，此次論壇中將選出三大潛力投資方向，包括儲能系統、固態電池和微型核反應爐系統 (SMR)，而海外則看好日本市場投資契機。

富邦證說明，上半年通膨因素主導全球金融市場走勢，在聯準會數波激進升息後，已逐漸發揮抑制過熱經濟的作用。

展望後市，此次富邦證精選儲能系統、固態電池，及相當具未來性的微型核反應爐系統 (SMR) 共三大主題，邀請個別領域重量級產業專家共同與會。

其中，儲能系統相關議題將由工研院為投資人分析儲能和電動車在淨零碳排及碳交易下的商機；固態電池議題則由國內領導廠輝能科技分享固態電池前瞻技術發展，以及如何應用於新能源車、工業和 IoT 等領域研究。

此外，隨著近年油價攀升，核能重新被歐洲議會認定為是潔淨能源，先進國家也積極推進城市使用規模的第四代微型核反應爐，因此，此次論壇富邦證請來國內核能及潔淨能源研究領域專家清大教授馮玉明，為投資人剖析微型核反應爐系統未來發展趨勢，以及台廠相關商機。

至於海外市場，富邦證指出，今年以來，日本市場表現優於全球，受惠日圓貶值推升的出口競爭力，加上疫後國內需求重啟，經濟呈穩健增長，投資人對日本經濟發展關注程度正日益提升，將精闢分析在後安倍時期日本經濟和產業的發展趨勢。