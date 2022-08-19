〈富邦金法說〉前7月防疫險直接損失近300億元 純網保申設意願轉彎

富邦金 (2881-TW) 今 (19) 日召開法說會，防疫保單前 7 月直接損失近 300 億元；由於市場盛傳，受到防疫險理賠衝擊，原本對純網路保險探詢最積極的富邦金，出現政策髮夾彎，總經理韓蔚廷表示，「對純網路產險公司態度保留。」

韓蔚廷表示，防疫保單前 7 月直接損失近 300 億元，自留損失約 150 億元，使得富邦產險上半年虧損 33.67 億元，因此已決議增資 150 億元，預計增資完成後可挹注公司 RBC 增加超過 100% 以上。

韓蔚廷進一步表示，截至今 (2022) 年 7 月底，防疫險有效保單約 160 萬件，累計前 7 月直接損失近 300 億元，自留損失約 150 億元。6 月已收回負債項下危險變動特別準備金 30 億元，權益項下重大事故特別準備金 37.2 億元。

韓蔚廷指出，目前推出確診率 19% 左右，每提高 1% 確診率，對富邦產險的直接影響損失約 10 億左右。

正因受到防疫保單龐大的理賠壓力衝擊，富邦產險上半年稅後虧損 33.67 億元。

金管會 7 月時曾透露，富邦產險對探詢申設純網保意願較高，但市場盛傳，受防疫保單影響，富邦產險態度已轉變。

對此，韓蔚廷雖未正面解釋是否受防疫險影響，但他說，分析純網保產險公司對目前短期業務綜效不明顯，後續可能與有場景、有流量的金融科技公司合作，但是富邦金目前對開設一家純網路產險公司態度較保留。

