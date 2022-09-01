勞動基金收益單月補血1543億元 前7月累虧收斂至2912億元

7 月全球金融市場回穩，推升勞動基金單月收益數回升 1543 億元，截至今年 7 月底虧損雖縮小、累計虧損仍達 2912.4 億元，收益率為 - 5.65%。

勞動基金運用局今 (1) 日公布 7 月收益績效，其中攸關廣大勞工退休金的新、舊制勞退基金，截至 7 月底收益數分別為 - 1912.5 億元、-573.4 億元，收益率分別是 - 5.78%、-6.74%，統計勞退基金虧損 2485.9 億元、收益率 - 5.97%。

基金規模第三大的勞保基金，截至 7 月底收益數為 - 457.1 億元、收益率 - 5.75%，積欠工資墊償基金截至 7 月底收益數為 - 2.2 億元、收益率 - 1.56%。

另外，就業保險基金、勞職保基金則是少數繳出正報酬的基金，截至 7 月底收益數分別為 31.8 億元、0.7 億元，收益率分別為 2.16%、0.21%。

在基金規模部分，整體勞動基金截至 7 月底規模共 5 兆 4315 億元。其中， 新制勞退基金規模為 3 兆 4518 億元，舊制勞退基金規模 9912 億元，勞保基金規模為 7898 億元，就保基金規模 1503 億元。

勞動基金運用局表示，面對金融市場大幅震盪，將以長期投資角度，多元投資國內外股票、債券及另類資產，藉此降低市場波動，以長期投資績效來看，整體勞動基金近 10 年平均報酬率為 4.54%，近 5 年平均報酬率也有 4.91%，長期投資績效仍屬穩健。

展望後市，勞動基金運用局表示，全球經濟存在產業庫存調整、通膨壓抑消費、各國央行緊縮政策及地緣政治衝突等因素，經濟前景蒙上不確定性陰影，使國 際金融市場走勢震盪。

