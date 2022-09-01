瑞薩併購印度新創Steradian 將投入車用雷達市場

MCU 龍頭大廠瑞薩電子 (Renesas) 周三 (31 日) 宣布，將併購印度的無晶圓廠 IC 公司 Steradian Semiconductors Private Limited，象徵瑞薩正式投入 4D 影像雷達市場。

瑞薩表示，該併購案預計在 2022 年底完成，將採現金方式交易，未公布金額。

Steradian 是 2016 年在印度南方科技產業重鎮班加羅爾 (Bangalore) 成立的新創公司，屬於無晶圓廠 IC 公司，在 4D 影像雷達方面擁有高度技術，也進行 SoC、PMIC 和軟體等研發。該公司目前約有 70 名員工，2021 年的營收達數百萬美元。

從 2018 年開始，瑞薩和 Steradian 就有業務合作關係，主要以產業領域為主。

ADAS(先進駕駛輔助系統) 技術正持續發展，為提升自動駕駛技術的準確度和安全性，結合了鏡頭、雷達和光達等各式感測器的「感測器融合技術」(Sensor Fusion) 需求持續增加。

在 ADAS 技術中，雷達因為不受天候或夜晚等外在環境影響、可進行長距離偵測，因此扮演重要角色。預料這類裝置在車輛上的搭載數量，將約在 5 年後增為 3 倍。

瑞薩併購 Steradian 之後，將可取得車用雷達技術，產品線也將更加齊全。