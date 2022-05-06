為升毫米波ADAS或中國多家車廠採用 今年出貨看增

為升 (2231-TW) 今 (6) 日公布營運報告書指出，目前毫米波主力產品前方防撞雷達 (FCW)、盲點偵測 (BSD) 雷達已獲中國多家車廠採用，且內輪差雷達已向國內公車、高危險化學車大量出貨。為升表示，多款產品線今年展望佳，出貨量可望同步逐季成長，營運看增。

為升指出，市場預期中國商用車銷量下半年可望優於上半年，有望激勵 FCW 需求，目前毫米波 BSD、FCW 已通過德國 TUV NORD 測試認證，也是兩岸車用領域首家通過 ISO 15623、中國 GB/T 33577 標準測試的廠商。

另外，主要產品胎壓偵測器 (TMPS) 今年銷量則有望回到疫情前水準。為升表示，針對中國市場已著手開發當地車款 TPMS 產品，逐步進入中國 ，並同時開發、銷售新能源車與商用大型車用 TPMS。

為升去年營收 40.8 億元，年增 22.2%，毛利率 40.9%，年增 2.86 個百分點，營益率 14.5%，年增 2.9 個百分點，稅後純益 5.15 億元，年增 110.9%，每股純益 4.23 元。

業務比重方面，汽車電機開關營收佔比約 33.5%，安全件與系統佔比 45.9%，通訊設備及工程佔 14.3%，其他佔 6.2%。