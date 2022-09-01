印度兩大電信巨頭推動5G基建計畫 3家設備商成最大贏家

印度積極擴大 5G 佈署，當地兩大電信巨頭 Reliance Jio、巴帝電信 (Bharti Airtel) 近日相繼宣布下個月將推出 5G 服務，同時積極推動 5G 基礎建設，電信設備大廠愛立信 (Ericsson)、諾基亞 (Nokia) 和三星成為其中最大贏家，搶下兩巨頭訂單。

Reliance Jio 31 日宣布，將斥資 250 億美元進行印度 5G 基建，未來 5G 基建設備將由愛立信 (Ericsson)、諾基亞 (Nokia)、三星及思科所供應，並將和高通 (QCOM-US) 合作開發 5G 產品，預計明年底 5G 服務覆蓋全印度。

另外，除基建投資計畫外，Reliance Jio 看準 5G FWA 趨勢，發表 5G FWA CPE 設備 Jio AirFiber，目標未來 5G FWA 用戶將達到 1 億戶水準，並帶動 Jio 使用者平均收入 (ARPU) 提升。印度是目前全球低固定寬頻用戶率國家之一，預計 FWA 可望解決目前現況，並加速印度網路普及。

而巴帝電信近期也與愛立信、諾基亞和三星簽署 5G 設備供應協議，並公布印度前 5000 座城市 5G 建置計畫，8 月便已開始建置基站，目標 2024 年第一季覆蓋全印度。

巴帝電信 5G 建置中，諾基亞合約市占率達 45%，提供 AirScale 產品線的設備，包括模組化和可擴展的基頻，以及大型 MIMO 無線電設備。愛立信則將提供巴帝無線電系統與微波行動傳輸解決方案，將為該巴帝電信提供 12 個區域的 5G 連接。

印度孟買、加爾各答、德里、邦加羅爾、欽奈等共 13 個主要城市中，將率先營運 5G。愛立信移動通訊報告預估，2027 年底印度 5G 普及率將達 40%，用戶上看 5 億人。