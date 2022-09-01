印度兩大電信巨頭推動5G基建計畫 3家設備商成最大贏家

印度兩大電信巨頭推動5G基建計畫 三家設備商成最大贏家（圖：AFP）
印度兩大電信巨頭推動5G基建計畫 三家設備商成最大贏家（圖：AFP）

印度積極擴大 5G 佈署，當地兩大電信巨頭 Reliance Jio、巴帝電信 (Bharti Airtel) 近日相繼宣布下個月將推出 5G 服務，同時積極推動 5G 基礎建設，電信設備大廠愛立信 (Ericsson)、諾基亞 (Nokia) 和三星成為其中最大贏家，搶下兩巨頭訂單。

Reliance Jio 31 日宣布，將斥資 250 億美元進行印度 5G 基建，未來 5G 基建設備將由愛立信 (Ericsson)、諾基亞 (Nokia)、三星及思科所供應，並將和高通 (QCOM-US) 合作開發 5G 產品，預計明年底 5G 服務覆蓋全印度。

另外，除基建投資計畫外，Reliance Jio 看準 5G FWA 趨勢，發表 5G FWA CPE 設備 Jio AirFiber，目標未來 5G FWA 用戶將達到 1 億戶水準，並帶動 Jio 使用者平均收入 (ARPU) 提升。印度是目前全球低固定寬頻用戶率國家之一，預計 FWA 可望解決目前現況，並加速印度網路普及。

而巴帝電信近期也與愛立信、諾基亞和三星簽署 5G 設備供應協議，並公布印度前 5000 座城市 5G 建置計畫，8 月便已開始建置基站，目標 2024 年第一季覆蓋全印度。

巴帝電信 5G 建置中，諾基亞合約市占率達 45%，提供 AirScale 產品線的設備，包括模組化和可擴展的基頻，以及大型 MIMO 無線電設備。愛立信則將提供巴帝無線電系統與微波行動傳輸解決方案，將為該巴帝電信提供 12 個區域的 5G 連接。

印度孟買、加爾各答、德里、邦加羅爾、欽奈等共 13 個主要城市中，將率先營運 5G。愛立信移動通訊報告預估，2027 年底印度 5G 普及率將達 40%，用戶上看 5 億人。

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