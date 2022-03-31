長程輪擱淺尚未脫困 長榮宣告共同海損

貨櫃航商長榮 (2603-TW) 屬輪「長程輪」(Ever Forward) 在美國馬里蘭州巴爾的摩 (Baltimore) 港區外發生擱淺，長榮今 (31) 日指出，正與相關單位全力協助這艘船舶脫困，並基於船上所有財產共同利益考量，宣告共同海損。

長榮說明，船舶救援作業是共同海損行為，考量後續脫困作業的複雜性，長榮將持續投入更多人力、機具與費用，協助這艘貨櫃船儘速脫離擱淺，並指派共同海損理算人 Richards Hogg Lindley，處理共同海損相關事宜。

長榮子公司長榮香港公司所屬 12,000 TEU 貨櫃船「長程輪」，於美東時間 3 月 13 日晚間 (台北時間 3 月 14 日上午) 離開巴爾的摩港後，在華盛頓附近的切薩皮克灣 (Chesapeake Bay) 發生擱淺，所幸沒有人員受傷，船隻和貨物皆無受損，也沒有造成污染或阻礙航道，事故原因正由主管機關調查中。

長榮指出，此事件發生後，隨即啟動緊急應變機制，雇用專業救援公司 (Donjon-Smit) 進行現場勘驗，擬定浮船方案，在當地主管機關核可後，相關作業於 3 月 20 日展開，包括清除船身周邊淤泥以提升浮力，調集拖船協助救援，並於當地時間 3 月 29 日及 30 日二度嘗試脫困，但依然未能奏效。

長榮也籲請貨主和使用艙位的聯營夥伴，依照共同海損理算規則，儘速提供必要擔保和文件給共同海損理算公司，以便在船舶脫困、貨物到港後，能順利辦理提貨等相關事宜。