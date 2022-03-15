長賜輪厄運再臨！長榮又一貨輪船擱淺

長榮海運巨型貨櫃輪「長賜輪」 2021 年在蘇伊士運河擱淺，導致這條世界上最重要水上貿易要道堵塞多日，未料事件才快滿一周年，長榮海運 (2603-TW) 週一 (14 日) 厄運再臨，旗下「Ever Forward」貨櫃船擱淺在美國馬里蘭州乞沙比克灣 (Chesapeake Bay)。
懸掛香港旗幟的「長程輪」(Ever Forward) 是一艘 334 公尺長、48 公尺寬、11 萬噸級貨櫃船。該貨櫃船週一離開巴爾的摩港海格特 (Seagirt) 碼頭後，原定前往維吉尼亞州的諾福克 (Norfolk) 港，但卻在馬里蘭州巴爾的摩附近的乞沙比克灣 (Chesapeake Bay) 擱淺。
外界預計這次擱淺不會像長賜號上次那樣造成重大航運交通癱瘓。
馬里蘭州管理局執行董事 William P. Doyle 於聲明中表示：「這艘貨櫃船擱淺不會堵住其他船過境進入巴爾的摩港，但目前仍嘗試讓貨輪脫困，救援行動還在進行當中。」
美國海岸警衛隊正竭力使該艘貨輪重新漂浮，目前沒有傳出有人受傷、污染或損壞的消息。調查人員正在了解是否是機械問題或操作失誤，才導致其偏離航道。
去年長賜輪卡住蘇伊士運河近一周，導致全球數百艘船隻通行受阻，衝擊全球經濟與供應鏈，長賜輪雖在 3 月 29 日脫困，卻在埃及被扣押，直到 7 月 7 日才可離開，全球海運損失慘重。