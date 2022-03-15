長賜輪厄運再臨！長榮又一貨輪船擱淺

長榮海運巨型貨櫃輪「長賜輪」 2021 年在蘇伊士運河擱淺，導致這條世界上最重要水上貿易要道堵塞多日，未料事件才快滿一周年，長榮海運 (2603-TW) 週一 (14 日) 厄運再臨，旗下「Ever Forward」貨櫃船擱淺在美國馬里蘭州乞沙比克灣 (Chesapeake Bay)。

懸掛香港旗幟的「長程輪」(Ever Forward) 是一艘 334 公尺長、48 公尺寬、11 萬噸級貨櫃船。該貨櫃船週一離開巴爾的摩港海格特 (Seagirt) 碼頭後，原定前往維吉尼亞州的諾福克 (Norfolk) 港，但卻在馬里蘭州巴爾的摩附近的乞沙比克灣 (Chesapeake Bay) 擱淺。

厄運再臨！長榮又一貨輪船擱淺 (圖片：翻攝 politico 編輯 Dave Brown 推特)

外界預計這次擱淺不會像長賜號上次那樣造成重大航運交通癱瘓。

馬里蘭州管理局執行董事 William P. Doyle 於聲明中表示：「這艘貨櫃船擱淺不會堵住其他船過境進入巴爾的摩港，但目前仍嘗試讓貨輪脫困，救援行動還在進行當中。」

美國海岸警衛隊正竭力使該艘貨輪重新漂浮，目前沒有傳出有人受傷、污染或損壞的消息。調查人員正在了解是否是機械問題或操作失誤，才導致其偏離航道。

去年長賜輪卡住蘇伊士運河近一周，導致全球數百艘船隻通行受阻，衝擊全球經濟與供應鏈，長賜輪雖在 3 月 29 日脫困，卻在埃及被扣押，直到 7 月 7 日才可離開，全球海運損失慘重。