BBBY業務大整頓卻沒切割Baby部門 散戶怒批：空心漢堡

Bed Bath & Beyond (BBBY-US) 周三 (31 日) 宣布大規模整頓業務，卻沒分拆其 Buybuy Baby 業務，Reddit 論壇上的散戶大表不滿，靠迷因力量支撐的 Bed Bath 周三股價應聲下挫逾 21% 。

家居用品零售商 Bed Bath & Beyond 正裁員 20% 人力並關閉門市，但將保留嬰兒用品業務，維權投資人 Ryan Cohen 曾表示該業務可能價值數十億美元。

Bed Bath 周三股價大跌 21.30%，收每股 9.53 美元，延續過去一周股價上漲 40% 多的震盪交易。

根據數據提供商 Quiver Quantitative 的數據，截至周三中午，Bed Bath & Beyond 是 Reddit 的 WallStreetBets 討論板上搜索最多的詞，近 1200 次。該討論版是 2021 年迷因股狂潮的核心。散戶似乎對陷入困境的 Bed Bath 不出售或剝離 Buybuy Baby 業務的原因看法分歧。

在周三新聞發布之前，該論壇上散戶有諸多臆測，例如 Bed Bath 可能將 Buy Buy Baby 分拆出來，或者將 Buy Buy Baby 出售。

但 Bed Bath & Beyond 表示，資產組合中保有該童裝業務才能為股東實現更大價值，而非將該單位分拆獨立出來。該公司正計劃擴大產品和服務以吸引未來世代的父母，並將重組 Buybuy Baby 的領導團隊。

散戶甚至怒批，「Baby 基本上是一個空心漢堡，並發行了 1200 萬股股票」。他指的是該公司高層出售股票以籌集現金的計畫。

「希望落空的時候，會有很多負面情緒。這裡的大夥預期 Baby 獨立分拆或與蘋果 (APPL-US) 等大公司合併。」

有些散戶則棄守 BBBY，稱 8 月 31 日不宜操作 BBBY，「有更好的選擇。」

然而，仍有少數鐵粉持續捍衛 BBBY，主張 buybuy Baby 業務仍價值數十億美元，且股價還沒反映此點，「因此這是一場深度價值遊戲。」

Cohen 曾經肯定 buybuy Baby 業務具有數十億美元估值，他在 3 月份致信股東會時提到此點：「我們相信，在適當的情況下，BABY 具有數十億美元價值這一點合理。」

當時 Cohen 掌控的 RC Ventures 公司持有 Bed Bath 股權 9.8%，但 8 月已全數拋售該持股，令 BBBY 崩跌。

根據近期報導，Bed Bath 一筆 4 億美元的貸款到位，激勵股價再次飆升，但周三證實，該筆資金雖已到位，但不足以維持收益。