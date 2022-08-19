豐田北美高層：純電車廣泛採納難度高 油電混合車為短期解方

豐田汽車 (Toyota) 一位北美高階主管警告，市場可能不會如其他同業所預期那般快速採納純電動車，對多數客戶來說，油電混合車會是短期內最好的解決方案。

豐田北美銷售執行副總裁 Jack Hollis 在一場線上活動上表示，除了早期使用者之外，高定價和充電設施貧乏可能無法讓客戶廣泛接受電動車，鋰、鈷等關鍵電動車原料成本上漲，也可能迫使車商進一步推高售價。

Hollis 的態度與電動車業其他高層形成鮮明對比，後者多半看好消費者對純電動車的接納度。

豐田長期警告，許多客戶尚未準備好使用電池驅動汽車，尤其是住在美國中部地區的客戶。不過，該公司仍大力支持電動車技術，且去年底一口氣展示 16 款電動概念車，希望能在 2030 年前實現每年 350 萬輛的電動車銷量目標。

Hollis 說，他相信電動車終將普及，這也是豐田必須準備好的原因。他並表示，豐田短期內打算專注在油電混合動力車和插電式混合動力車，因為這類車型往往較平價，且不會像純電動車一樣讓人產生里程焦慮 (range anxiety)，更容易吸引大眾市場買家。

豐田在 1990 年代推出全球首款油電車 Prius，使環保汽車概念獲得普及，在這之後，該公司也將油電混合車的範圍擴大到其他產品陣容，並在近期推出旗下首款純電動休旅 bZ4X。

相較於豐田，通用、福斯汽車在內等歐美車商在實現全電動車目標方面更加積極，他們認為，油電混合車無法在自家的產品陣容佔有一席之地，因此加快腳步積極推出全電動車搶市，盼能與產業龍頭特斯拉一較高下。