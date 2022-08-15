Snap付費產品Snapchat+訂戶已突破100萬 成為新營收來源

社交媒體應用程式 Snapchat 的母公司 Snap Inc (SNAP-US) 周一 (15 日) 表示，其 Snapchat+ 高級訂閱用戶已達到 100 萬。該公司於 6 月推出該服務作為新的收入來源。

包括 Snap、Twitter Inc (TWTR-US) 和 Meta Platforms Inc (META-US) 在內的社交媒體公司都靠銷售數位廣告獲得大部分收入，但由於創紀錄的高通膨導致品牌控制其行銷支出，它們正面臨廣告市場疲軟。

在第 2 季業績令人失望後，Snap 股價上個月下跌 25%，原因是廣告需求低於華爾街預期。CEO 史皮格爾 (Evan Spiegel) 表示，公司將努力加速營收成長，部分是經由新的收入來源。

Snapchat+ 在美國每月收費 3.99 美元，提供普通用戶無法使用的 11 項獨家功能。周一再宣布增加 4 項新功能，包括全新的 Snapchat 應用程式圖標設計，以及讓訂戶在 Snapchat 上讓名人更容易看到他們訊息的能力。訂戶還可以在桌上型電腦使用 Snapchat。

Snap 表示，付費訂閱功能現在正在擴展到包括沙烏地阿拉伯、印度和埃及在內的更多國家和地區，總共 25 個市場。

Twitter 正與億萬富翁馬斯克 (Elon Musk) 就他試圖放棄以 440 億美元收購該公司的交易進行法律鬥爭；該公司之前推出每月 4.99 美元的訂閱產品，名為 Twitter Blue。Facebook 和 Instagram 目前不提供付費訂閱。