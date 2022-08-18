沃爾瑪可能建立交易平台 讓社媒網紅代言推薦產品

根據商標申請資料，沃爾瑪 (WMT-US) 可能會推出一個平台，藉由社交媒體網紅來協助該零售商及其 10 萬多名第三方賣家在線上推廣商品和服務。

根據 7 月 27 日的文件，沃爾瑪為「Walmart Creator」和「Walmart Creator Collective」申請了商標，這將提供社交媒體諮詢和「透過網紅推廣他人的商品和服務」。

沃爾瑪目前與網紅合作推廣其雜貨和服裝，並涵蓋其 Walmart+ 會員方案。這些網紅通常在 Instagram、YouTube 和 TikTok 上擁有大量粉絲，他們會發布附屬聯結貼文來推薦產品。當客戶點選該聯結進行購物時，他們就可抽取佣金。

媒體公司 Influencer Marketing Hub 表示，預計 2022 年網紅行銷將成長為一個價值 164 億美元的產業。競爭對手 Shopify (SHOP-US) 和亞馬遜 (AMZN-US) 也都有本身自有的社交媒體網紅服務。

企業通常會根據多種原因申請商標，但不必然一定會推出新產品或服務。

沃爾瑪拒絕評論其對 Walmart Creator 和 Walmart Creator Collective 的計畫。

沃爾瑪的第三方賣家目前可以從該零售商的數位廣告業務 Walmart Connect 購買廣告。根據 2 月財報電話會議上的說法，Walmart Connect 上個財年的廣告業務收入為 20 億美元。

該公司在 2 月的第 4 財季財報電話會議上表示，發展其電商業務，包括其外送訂閱服務 Walmart Plus，一直是沃爾瑪的優先事項，並考慮為賣家推出新服務。截至 2022 年底，沃爾瑪目前在網上擁有近 2.4 億件商品。該公司周二 (16 日) 表示，其第 2 季美國電商銷售額較去年成長 12%。

沃爾瑪 CEO 麥克米倫 (Doug McMillon) 在周二的第 2 季財報電話會議上表示，「數位成長、市場成長與廣告之間的關係，是我們試圖善加利用的東西。」

沃爾瑪的全球廣告業務由 Walmart Connect 及其印度電商公司 Flipkart 的廣告組成，同比成長近 30%。該公司周二表示，自去年以來，活躍廣告客戶的數量增加了 121%。

自 2017 年以來，亞馬遜為社交媒體網紅在亞馬遜官網上提供建立自有粉絲頁面以銷售某些推薦產品的機會。網紅可從其粉絲頁面上賣出的每件產品上抽取佣金。商業合作軟體公司 Partnerize CEO 吉爾伯特 (Matt Gilbert) 表示，沃爾瑪打算借用廣告商的作法，將更多預算用於「創造者經濟」。

網紅行銷機構 Sway Group 的 CEO 威利 (Danielle Wiley) 說，許多網紅透過「抽取佣金」自沃爾瑪獲得收入。「任何該公司讓網紅更容易做到這一點並促進內容創作的方式，都可讓雙方受益。」