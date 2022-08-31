波克夏控股減碼比亞迪 只是九牛一毛 並非利空

港交所數據顯示，巴菲特旗下的波克夏控股公司 (BRK.A-US) 在年 8 月 24 日以每股 277.10 港元均價，出售了 133 萬股比亞迪 H 股 (1211-HK)，套現近 3.7 億港元。

減持消息引發比亞迪股價劇烈波動，比亞迪 A 股 (002594-CN) 周三 (31 日) 盤中最深跌逾 8% 至 284 元，收盤時跌幅收窄至 7.36%，報 287.98 元，總市值縮水近 666 億元。比亞迪港股盤中最高一度下跌 13%。

比亞迪對此回應，投資人不用對減持消息「過度解讀」，近期比亞迪沒有有重大事項要披露，公司經營一切正常。

早在 7 月，花旗銀行託管比亞迪股份突增 2.25 億股，這個數字與波克夏控股所持比亞迪股份相契合，於是，市場紛紛猜測巴菲特是為了減持比亞迪股份而將股票全部轉倉花旗。

受此消息影響，比亞迪股價當時一度大跌近 12%，投資人擔心巴菲特將全面拋售該公司的股份。不過，香港聯交所權益披露平台並未顯示相關減持資訊，該傳聞也逐漸淡出人們視野。直至 8 月 30 日港交所披露最新數據，傳聞才被證實。

從比亞迪股價的劇烈波動來看，投資人對於巴菲特清倉的擔心猶存，在疫情和俄烏衝突等因素給供應鏈造成不利影響之際，巴菲特可能想要全面抽身，但有分析指出巴菲特沒有理由這麼做。

波克夏只出售了比亞迪不到 1% 的股份，港交所的文件顯示，波克夏控股仍持有約 2.19 億股比亞迪，約占該公司已發行股票的 20%。波克夏自 2009 年投資比亞迪以來，該公司股價已經上漲超過 30 倍，現在正是套現的好時機。

波克夏所持比亞迪股份的價值超過 70 億美元，這次出售只套現約 6000 萬美元，這對市值超過 6300 億美元的波克夏控股來說是一個很小的數字。截至第 2 季，該公司帳面現金約為 4720 億美元。

此外，比亞迪已經成為特斯拉 (TSLA-US) 和中國其他老牌汽車製造商的強大競爭對手。2022 年上半年，比亞迪的電動車交車數同比增加了 2 倍，達到 64 萬 1350 輛。新型混合動力車的銷量良好，推動該品牌高端市場化的高價新車型也給人留下深刻的印象，推動該公司淨利翻了一倍，達到人民幣 39 億元 (約合 5.66 億美元)。

比亞迪股票過去 10 年平均年回報率約為 36%，相較之下，同期標準普爾 500 指數年平均漲幅約為 14%。

比亞迪股價今年以來下跌約 1%。競爭對手特斯拉的股價下跌約 19%。