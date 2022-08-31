國內兩起電信合併案 NCC最快9月底召開聽證會

國家通訊委員會 (NCC) 今 (31) 日表示，針對台灣兩件電信合併案，台灣大 (3045-TW) 併台灣之星、遠傳 (4904-TW) 併亞太電(3682-TW)，預計 9 月底、10 月初召開聽證會聽取外界意見。

NCC 說明，台灣大併台灣之星，以及遠傳合併亞太電，兩項合併案分別在 2 月 10 日、3 月 23 日提出申請。由於合併案影響範圍廣，聽證會將依據電信管理法規定，考量資源合理分配、產業發展、維護用戶權益、維繫市場競爭與國家安全等五大面向，另外對於促進基站涵蓋、員工權益保障等都會納入會議議題。

NCC 發言人翁柏宗指出，過去徵詢過專家學者意見，多數是關注業者如何增加偏鄉的網路涵蓋，另外，未來合併後，電信產業從 5 家變成 3 家，但隨著科技發展，line、臉書等也能提供行動語音通訊，對於電信產業競爭，不能只以電信業者家數來看產業競爭發展，而是要把提供電信服務的資通訊業者也應一併列入考量。

針對消費者保護權益，未來合併後，台灣之星或亞太電的資費能否維持，對此，翁柏宗回應，有學者指出，台灣大表明願意維持台灣之星終身合約，遠傳也說要做到 0 衝擊，初步看來都有承諾維護消費者權益，不過後續也會請業者更明確方向。

翁柏宗補充，電信商完成合併後會希望達到規模經濟、降低成本，而 NCC 則會關注在整體通傳產業發展、希望投入更多經費在 5G、6G，並在產業發展跟市場公平競爭上取得平衡點。