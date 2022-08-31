〈貴金屬盤後〉鮑爾發言餘波盪漾 黃金白銀連三黑 收在1個多月低點 

黃金和白銀期貨周二 (30 日) 均出現連續第三個交易日下跌，收在一個多月以來的低點，美國聯準會 (Fed) 主席鮑爾上周的鷹派發言在市場餘波盪漾之際，最新報告顯示，美國 8 月消費者信心連續四個月上揚。

12 月交割的紐約黃金期貨價收盤下滑 13.40 美元或 0.8%，報每盎司 1736.30 美元，是 7 月 27 日以來最低。

美國經濟研究聯合會周二公布，8 月消費者信心上揚幅度超乎預期，指數攀抵 103.2，是四個月來首次攀升，且是 5 月以來最高數值，顯示隨著汽油價格下跌，美國消費者對經濟日益樂觀。

OANDA 資深市場分析師 Edward Moya 說，投資人持續觀察偏高的通膨數據，是否支持全球央行進一步緊縮，因此黃金顛簸的前景看起來將再持續一陣子。

受美元和美債殖利率攀升影響，黃金期貨本月持續下滑。10 年期美債殖利率周二上升 1.3 個基點至 3.120%，ICE 美元指數 (DXY) 小跌 0.1% 至 108.786，不過 DXY 8 月迄今仍然累積 2.7% 漲幅。

GoldSeek.com 總裁 Peter Spina 說，和其他市場一樣，黃金正面臨更鷹派、更堅定的鮑爾，市場定價已經把鮑爾 9 月會議升息 3 碼 (75 個基點) 反映出來。

儘管黃金和白銀周二雙雙跌到 7 月迄今低點，Spina 表示，兩者看起來有望保持在高於夏季低點的水準。

OANDA 的 Moya 說，想讓金價止穩，可能需要看到美元貶值，以及資金轉進避險資產，如果歐洲央行 (ECB) 未讓市場期待落空、決定升息 3 碼，以及股市隨著獲利預期壓縮而重挫，黃金將展現光芒。

此外，假如地緣政治和全球能源危機影響到經濟成長，最終將帶動避險資金流入黃金。

然而 Spina 認為，黃金此刻最大的風險是市場驟跌，這可能迫使一些人拋售資產以取得現金，滿足流動性需求。

他說：「金礦和銀礦業者最有可能這麼做。好消息是，夏季低迷終於要告一段落，未來幾個月將有一些新的資金和機會。」

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