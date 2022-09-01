〈貴金屬盤後〉歐美央行都將大幅升息 黃金月線連五黑 四年來最長連跌

包括美國聯準會 (Fed) 在內，全球央行預料將繼續升息，使黃金期貨周三 (31 日) 連四日收黑，整個 8 月累計下跌逾 3%，為連續第五個月下滑，寫下 2018 年以來最長連跌走勢。

12 月交割的紐約黃金期貨價收盤下滑 10.10 美元或 0.6%，報每盎司 1726.20 美元，是連續第四個交易日收黑。

黃金期貨 8 月共下跌 3.1%，連續第五個月下跌，是 2018 年 9 月迄今最長連跌紀錄。

Libertas 財富管理集團總裁 Adam Koos 說，黃金、白銀和利率、美元就像處在對峙狀態，而黃金和白銀已經敗下陣來，而且比起黃金，白銀期貨 8 月的表現更加黯淡。

Koos 說：「在利率緩和、美元回落，以及『真實』的經濟衰退露臉前，我認為貴金屬價格將繼續走低。」

Fed 主席鮑爾上周五的鷹派發言餘波盪漾，公債殖利率攀升、美元上揚，都打壓金價。

Fed 官員梅斯特 (Loretta Mester) 周三表示，Fed 會持續升息，明年初利率將超過 4%。

10 年期美債殖利率當日上升 1.3 個基點至 3.124%，ICE 美元指數 (DXY) 上漲 0.1%。

美國同日公布有小非農之稱的美國 ADP 就業報告，顯示美國民間企業 8 月就業人數僅增聘 13.2 萬人，低於 7 月的增加 27 萬人，可能反應企業日益擔心景氣降溫。

此外，歐元區周三公布 8 月通膨率再創新高，很快可能進入兩位數水準，代表歐洲央行 (ECB) 勢必需要進行一連串的大幅升息。高盛預估，ECB 9 月可能升息 3 碼 (75 個基點)。

Kinesis Money 市場分析師 Rupert Rowling 說，Fed 在今年 4 月轉向更應派的政策，之後啟動一連串升息並縮減資產負債表，讓黃金命運走上分水嶺。

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