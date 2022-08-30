〈貴金屬盤後〉鮑爾鷹氣逼人 黃金期貨小跌 白銀收在一個月低點

美國聯準會 (Fed) 主席鮑爾上周傑克森霍爾 (Jackson Hole) 演說暗示 9 月再次升息 3 碼 (75 個基點)，黃金期貨周一 (29 日) 小幅下跌，白銀延續頹勢收在一個月低點。

12 月交割的紐約黃金期貨價收盤下滑 0.10 美元或 0.01%，報每盎司 1749.70 美元，盤中一度漲至 1757.90 美元。

黃金期貨周一略跌，Sevens Report Research 分析師表示，金價近期想止穩，要看美元和美債殖利率的臉色，除非兩者漲勢到頂，否則這兩股逆風幾乎肯定會讓黃金價格朝 1680 美元支撐價位持續下跌。

ICE 美元指數 (DXY) 下跌 0.1%，但本月迄今共上漲 2.6%。10 年期美債殖利率上升 7 個基點，至 3.108%。

OANDA 分析師 Edward Moya 警告，黃金可能變得不堪一擊，原因是假如就業市場仍健康，美債殖利率下周將有更多上揚動能。

美國勞工部本周五將公布 8 月非農就業報告。Insignia Consultants 研究主任 Chintan Karnari 說，如果 8 月非農人數約新增 12.5 萬人，對金價將是利多，而不利美元。

Karnani 解釋，該數字代表升息已使美國經濟冷卻下來，有助於 Fed 在 9 月和 11 月皆各升 2 碼 (50 個基點)。

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