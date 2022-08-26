廣告稱特斯拉車猛撞兒童模型 馬斯克怒喊撤除提告

一則廣告引起特斯拉 (TSLA-US) 執行長馬斯克 (Elon Musk) 大怒，揚言提告一家軟體公司執行長 Dan O’ Dowd 與其麾下的「黎明計畫」。

Green Hills Software 軟體公司執行長 Dan O’ Dowd 發起名為「黎明計畫 (The Dawn Project)」的活動，旨在禁止安全系統中使用不安全軟體，該活動也針對特斯拉自動駕駛軟體進行測試，模擬其在現實中遇到小朋友過馬路的反應。

由 O’ Dowd 製作並發布的一則全美廣告影片顯示，一輛特斯拉車在封閉的測試跑道上連續 3 次毫無減速地衝撞一個兒童人體模型，表明配備 FSD Beta 10.12.2 全自動駕駛軟體的 Model 3 無法偵測道路上的兒童人體模型。

特斯拉向 Dan O’ Dowd 發出停終警告信 (cease & desist letter)，稱該挑釁性廣告傳達特斯拉的錯誤訊息，其影片聲稱的測試「濫用和扭曲特斯拉的技術能力，且 O’Dowd 的測試嚴重造假，甚至可能是詐欺。」

O’Dowd 在廣告中親自擔任旁白，稱「十萬特斯拉駕駛正在公共道路上使用全自動駕駛，我是 Dan O’Dowd，一個安全工程師。特斯拉全自動駕駛是我見過的最糟糕的商業軟體，告訴國會關掉這玩意吧。」

O"Dowd 一位發言人表示，O"Dowd 花了 7 位數重金打廣告，讓該廣告得以在數百個電視台向美國 60% 以上家庭播出。O’Dowd 表示，黎明計畫是一家專司技術安全和安保教育的私人企業。

特斯拉在其停終警告信中向 O"Dowd 表示：「個人和黎明計畫一直在貶低特斯拉的商業利益，並向公眾傳播有關特斯拉全自動駕駛 (FSD) 技術的誹謗訊息。」

特斯拉要求黎明計畫刪除「測試追蹤」影片，發布公開撤回的通知，披露這些測試和黎明計畫商業廣告的資金，並說明是否有任何監管機構認可黎明計畫的測試方法或結​​果。

不只特斯拉管理層不滿該廣告，特斯拉支持者也認為測試駕駛員似乎濫用 FSD 系統，以確保車輛撞上兒童人體模型。部分支持者質疑，FSD Beta 已經進行測試近 3 年，並未看到兒童遭撞擊的新聞。

在該電視廣告播出後，特斯拉支持者與股東也發布自身設計的 FSD Beta 安全測試，證明特斯拉車可避免衝撞兒童，他們甚至讓自家孩子參與測試，並將影片發佈到 YouTube 上，但後來影片遭平台以違反「有害內容」政策而刪除。

馬斯克周三在推特上表示，「早期測試版存在許多已知問題，我們只將該版版發布給有限數量的車輛，就是為了發現未知問題。」

馬斯克周四在推特上再批 O’Dowd「瘋了」。

面對馬斯克的怒火，O’Dowd 表示：「我不在意他怎麼說我。他到底什麼時候才要承認並修正他們的系統漏洞？這些問題已經暴露出來了，他現在該做的是禁用 FSD。」

特斯拉在美國銷售其駕駛輔助系統，「Autopilot 」是所有特斯拉新車標配，而「FSD」則更高階，售價 1.2 萬美元或每月 199 美元，且預計 9 月起調漲至 1.5 萬美元。

然而，特斯拉車主手冊提醒司機，這些系統都非真正自動駕駛，即不能在「方向盤後無司機隨時準備剎車和注意道路的情況下安全使用」。