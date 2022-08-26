分析師：特斯拉股票拆分後 仍有21%上漲空間

Wedbush 分析師 Dan Ives 週四 (25 日) 表示，在特斯拉 (TSLA-US) 拆股後，仍有上升空間，並將特斯拉股票目標價上調至 360 美元。

特斯拉在 8 月 24 日盤後以 3 比 1 而不是先前 5 比 1 的方式分割股票，拆分股票後，特斯拉每股價格落在 460 美元左右，市值約為 4300 億美元。對散戶來說，特斯拉股價變得不那樣高不可攀。

Ives 將特斯拉的目標價從 333 美元上修至 360 美元，較目前股價仍有約 21% 上升空間。特斯拉股價週四收跌 0.35% 至 296.07 美元。。

Ives 指出，特斯拉上廠在 9 月產量改善，是他提升目標價的原因之一。「對於特斯拉來說，需求並不是問題，供應曾經是個問題，但如今顯然處於上升軌道。」Ives 說道。

特斯拉位於中國經濟中心上海的工廠在第 2 季受到嚴重影響，從 3 月下旬起被迫停產 22 天。中國大環境因素被視為導致特斯拉第二季交車量比上季下降 18% 的關鍵因素，結束近 2 年來創紀錄的每季交車數。

不過，特斯拉先前表示，特斯拉已完成對上海工廠生產線的重大升級，該廠的產量正在提高，目標是最終每周生產 22000 輛車。並且，Model 3 和 Model Y 在中國的交車等待時間大幅縮短，最快 4 週 Model Y 就可交車。

特斯拉執行長馬斯克曾表示，生產對公司來說是比需求更大的挑戰，該公司也正在努力增加柏林和德州工廠的產量。